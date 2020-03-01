İstanbul Barosu: Sınırı geçebilenler paraları alınıp darp edilerek geri itiliyor

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Yunanistan’a açılan Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresindeki mültecilerin durumuna ilişkin gözlemlerini açıkladı.

Yunanistan sınırında mültecilerin durumuna ilişkin gözlemlerini açıklayan İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Yunanistan polisinin saldırılarında birçok kişinin gaz fişekleriyle yaralandığını belirtti. Merkezin açıklamasında, sınırı geçmeyi başardıktan sonra yakalanan 200-300 kişinin sopalarla darp edilip para ve telefonları alındıktan sonra Türkiye tarafında itildiği bilgisi yer aldı.

Merkezin sosyal medya hesabından paylaşılan 1 Mart tarihli gözlemler şöyle:

1. Pazarkule Sınır Kapısı ve civar arazide farklı uyruklardan oluşan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 2000 civarında sığınmacı yaklaşık üç gündür Yunanistan’a geçmek için beklemektedir. İnsanların birçoğu sınırı geçecekleri yönünde beklentilerinin olduğunu ve orada beklemeye devam edeceklerini aktarmaktadır.

2. Yunanistan’ın sınır kapısı kapalı olup Yunanistan tarafında bekleyen polisler sığınmacılara yoğun bir şekilde biber gazı, ses bombası ve tazyikli su kullanarak saldırmaktadır. Saldırılarda çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği ve birçok kişinin gaz fişekleri ile yaralandığı aktarılmıştır.

3. Kara sınırından geçiş yapmayı başaran ve Yunan polisi tarafından yakalanan yaklaşık 200 – 300 kişinin sopalarla darp edildiği, ardından paraları, telefonları ve hatta ayakkabı bağcıkları alınarak araçlarla Türkiye tarafına geri itildiği aktarılmıştır.

4. Sivil toplum kuruluşlarının yiyecek dağıtımı yaptığı; fakat bu yardımların yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca alanın hijyen açısından kötü durumda olduğu ve güvenlik risklerinin bulunduğu görülmüştür.