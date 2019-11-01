İstanbul Anadolu Lisesi'nin Fenerbahçe'ye devri protesto edildi

İstanbul Anadolu Lisesi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredilmesi protesto edildi. Öğrenci velileri ve mezunlar, yıkılarak AVM ya da rezidans yapılması gündeme gelen okullarına sahip çıkmak için bir araya geldi.

Kadıköy'de, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın bitişiğindeki İstanbul Anadolu Lisesi öğrenci velileri ve mezunları, okulun Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devrini protesto etti.

Okul önünde toplanan veliler ve mezunlar "Okuluma dokunma", "Arazi değil eğitim yuvası", "AVM değil okul" ve "120 yıllık tarihimize saygı" yazılı dövizleri taşıdı.

Basın açıklamasında okulun tüm binalarıyla devredileceğinin açıklanmasının öğrenci, veli ve mezunları derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, okulun 120 yıllık köklü bir tarihi olduğu ve Türkiye'deki 100 tarihi okul arasında 36. sırada yer aldığı açıklandı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''600'den fazla öğrencisi ve 60'a yakın öğretmeni ve tüm personeliyle birlikte bu kadar başarılı bir eğitim yuvasının yerine protokolde belirtildiği gibi otopark ve rezidans yapılmak istenmesi de kamuoyunun vicdanını sızlatacak vahim bir durumdur. Bizler 120 yıllık bir okulun velileri, mezunları olarak bu durumu esefle kınıyoruz. Bu mağduriyet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Burası FB Kulübünün zikrettiği şekilde bir arazi değil, bir eğitim yuvasıdır, bir okuldur."

AVM YAPILMASI GÜNDEMDE

Eylem sonrası soL'a konuşan mezunlardan biri "600 öğrenciden bahsediyoruz. Buradaki veliler bunun için buradalar zaten bu öğrencilere ne olacağı belli değil. Buranın rant malzemesi olup, AVM yapılması gündemde. Finansal zorlukları böyle aşacaklarmış. Öğrencileri düşünen yok. Başka yol bulunmalı. Ben bir Fenerbahçeli olarak finansal krizi atlatmak için 120 yıllık bir tarihin yıkılmasına karşıyım" dedi.

MEZUNLAR: SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Okulun yıkılma sürecinin 20 yıldır konuşulduğu ancak askıya alındığı belirten okul mezunu "Tarihi eser niteliğinde burası. Ayrıca burası Kadıköy halkı tarafından da boykot edilecek. AVM yapılırsa kimse gelmeyecek. Kadıköy bir merkez, buradaki halkın başka bir AVM'ye ihtiyacı yok. Mezunlar olarak bir aradayız, 1500 kişilik bir grup kurduk. Süreci takip edeceğiz'' dedi.

ALİ KOÇ DİVAN KURULU'NDA OKULUN DEVREDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski adıyla Kenan Evren Lisesi olarak bilinen İstanbul Anadolu Lisesi'nin sarı lacivertli kulübe devredildiğini açıklamıştı. Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç şunları söylemişti: "Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır."