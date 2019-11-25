İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu: Yürüyüş yasağı kalktı

İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın bu akşam yapılması planlanan yürüyüşe getirdiği yasağın görüşmeler sonucu kalktığını duyurdu.

İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın bu akşam Taksim Tünel’de yapılması planlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşüne getirdiği yasağın yapılan görüşmeler sonucu kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul 25 Kasım Kadın Platformu’ndan yapılan açıklamada “Kadın mücadelesi ve dayanışması kazandı, yapılan görüşmeler sonucu 25 Kasım yasağı kalktı! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde birlikte yürümek için saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda buluşuyoruz, haydi gel, gel” denildi.

