Isınmak isteyen işçiler zehirlendi: 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi hastanede

Sakarya'da yabancı uyruklu 4 işçi kaldıkları konteyner evde baygın bulundu. 4 işçi, dışarıda ısınmak için yaktıkları soba kovasını gece içeri aldılar, sabah bir daha uyanamadılar. İşçilerden biri yaşamını yitirdi, üçü hastanede.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan uyruklu 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu. 1 işçinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı. Olay TEM yolunun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisi yakınındaki konteyner evde meydana geldi. Dinlenme tesisinde araç yıkayan 4 işçi, dışarıda ısınmak için soba kovasının içinde ateş yaktı. İşçiler, kovanın içinde közlerin kalmasının ardından kovayı içeri aldı. İşçiler gece uyurken bugün öğle olmasına rağmen haber alamayan arkadaşları, konteyner eve geldi. Afgan işçileri baygın gören arkadaşları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Müdahalede bulunulan 3 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. İşçilerin çalıştığı işletmenin sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.