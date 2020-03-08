İşçi düşmanı Kale Grubu’na Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden protesto

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 'Yönetim ve Liderlik Zirvesi' isimli etkinlikte geçtiğimiz ay sendikalı oldukları gerekçesiyle 94 işçiyi işten çıkaran Kale Grubu’nun konuşmacı olarak çağırılması, TKG’li öğrenciler tarafından protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenen "Yönetim ve Liderlik Zirvesi" isimli etkinlikte davetli birçok şirket temsilcisi arasında Kale grubu temsilcisi de yer aldı.

Kale Pratt&Whitney fabrikası 94 işçiyi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarması ile gündeme gelmişti. Fabrika yönetimi ayrıca işçilerin sendika üyesi olup olmadıklarını kontrol etmek için e-devlet şifrelerini toplamış ve işçilerin telefonlarını toplatıp yazışmalarını kontrol ederek, anayasal haklarını kullanmaları üzerinde baskı kurmuştu.

İşçi düşmanı şirketin üniversite kürsüsünden öğrencilere konuşma yapmaya çağrılmasına tepki gösteren Türkiye Komünist Gençliği (TKG) “Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı bugün buraya işçilerin anayasal haklarını almasını zorbalık ve baskıyla nasıl engellediklerini mi anlatmaya geldi?” diyerek protesto etti ve direnen işçilerle dayanışma gösterdiğini ilan eden afişlerle okulu donattı.

Öte yandan işçiler de fabrikanın bulunduğu İzmir Serbest Bölge önünde direnişlerini sürdürüyor.

