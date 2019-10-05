Irak'ta protestolarda can kaybı artıyor

Irak’taki işsizlik ve yolsuzluğa karşı yapılan protesto eylemlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 93’e yükseldi. Eylemlerde 4 bin kişi yaralandı. Meclisteki en büyük koalisyonun lideri Mukteda es Sadr erken seçim çağrısı yaptı.

Irak'ta Cuma günü de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Ölü sayısıyla ilgili bilgi veren Irak İnsan Hakları Komisyonu yaklaşık 4 bin kişinin de yaralandığını açıkladı. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine tepki olarak ülkenin pek çok kentinde başlayan kitlesel gösterilerde şu ana kadar 540 kişi gözaltına alındı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Meclisteki en büyük bloğun lideri olan Şii din adamı Mukteda Es Sadr yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümeti istifaya ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde erken seçime gitmeye çağırdı. Sadr, Iraklıların kanının akması karşısında "sessiz kalmayacaklarını" savundu. Sadr'dan önce açıklama yapan Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani iki tarafı da "çok geç olmadan geri çekilmeye" çağırmıştı. Şii liderlerden arka arkaya gelen açıklamalar Başbakan Adil Abdulmehdi'yi zor durumda bırakabilir. Hükümet üzerinde de etkili olan Sistani, ülkedeki Şii toplumunun izleyeceği siyaset konusunda son karar verici olarak görülüyor.

EYLEMLERE ATEŞ AÇILDI

Bağdat'taki gösterilerde güvenlik güçlerine ateşle müdahale ettiği, kimi göstericilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu iddia ediliyor. Cuma günü başkent Bağdat'taki gösterileri takip eden AFP muhabiri kentin pek çok bölgesinde sıklıkla otomatik silah sesi duyulduğunu bildirdi.

AP'nin görgü tanıklarına ve sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre güvenlik güçleri kentin merkezindeki Tahrir Meydanı'na ulaşmaya çalışan göstericilere doğrudan ateş açtı. Başından vurulan iki kişinin burada can verdiği bildirildi. Güvenlik kaynakları ise keskin nişancı ateşinde iki polis ile iki göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu.