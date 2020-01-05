İntihar eden Sibel Ünli’nin kardeşi konuştu: Kardeşime yönelik insanlığa sığmayacak kelimeler kullanıyorlardı

Hem çalışıp hem okuyan, ancak bir süredir işsiz olan ve yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle yaşamına son veren İstanbul üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin ağabeyi 'Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, maddi zorluklar nedeniyle yaşamına son verdiği öğrenilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin evine bulunduğu ziyaret sırasında, Sibel Ünli’nin ağabeyi Aydın Ünli kardeşiyle ilgili konuştu.

Hem çalışıp hem okuyan, ancak bir süredir işsiz olan ve yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle yaşamına son veren İstanbul üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin ağabeyi kardeşinin epilepsi hastası olduğunu ve hastalığından dolayı sosyal medyada aşağılandığını söyledi. Ünil, "Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi. Bu konu ile ilgili onunla sürekli konuşuyordum. İnsanlar onun dış görünüşü ile dalga geçiyorlardı. Hatta insanlığa sığmayacak kelimeler kardeşim için kullanılıyordu’ diyen Aydın Ünli, kardeşine daha iyi imkanlar sunamadıkları için de üzüntü duyduklarını ve sosyal kurumlardan yardım talep ettik ama yeterli olmadı" dedi.