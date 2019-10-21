İmar barışından elde edilen toplam gelir 23.5 milyar lira

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet yapı kayıt belgesi başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında yapılan imar affı düzenlemesinden yararlanan kişi sayısını ve yapı kayıt belgesi verilen kaçak yapıları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Soruya yanıt Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

'3 MİLYON 600 BİN BAŞVURUDAN 23 BUÇUK MİLYAR ELDE EDİLDİ'

Kurum, İmar Barışı kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı başvuru sahipleri tarafından beyan edilen yapılar için 08.06.2018 28.08.2019 tarihleri arasında toplamda 3.599.867 adet Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldığı bilgisini verdi. Kurum, toplamda 23.523.609.133,65 TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

'İSTATİSTİKİ VERİ BULUNMAMAKTADIR'

Kurum'dan gelen cevapta Gürer'in 'Bu binalardan deprem dayanıklılığı test edilen var mıdır?' sorusu işe şu şekilde yanıt buldu:

"Yapı Kayıt Belgesi başvuru sisteminde taşınmazların mülkiyet durumuna ilişkin ‘özel mülkiyet’ ve ‘Hazine mülkiyeti’ olarak iki seçenek bulunduğundan, afete maruz kalabilecek bölgelerde, orman arazisinde, kıyı, mera alanlarında, milli parklar, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin özel alanlarda ve dere yataklarında kalan yapılar için hangi alanda kaldığı belirtilmeksizin ‘Hazine mülkiyeti’ seçildiğinden belirtilen alanlardaki yapı kayıt belgesi başvurularının sayısına ilişkin sistemde istatistiki veri bulunmamaktadır."

40 MİLYAR LİRA BEKLENİYORDU

Başvurular 8 Haziran 2018’de başlamış, 31 Ekim 2018’de sonlandırılması planlanan uygulama cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı.

Dönemin çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki uygulamada yaklaşık 40 milyar lira gelir beklendiğini açıklamıştı.