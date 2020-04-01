İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınında İstanbul'un başı çektiğini açıklamasının ardından İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs vakalarının en çok İstanbul'da görüldüğünün açıklanmasının ardından iktidara sokağa çıkma yasağı uygulama çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok vaka ve can kaybının İstanbul'da yaşandığını açıkladı.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından çağrıda bulunan İmamoğlu, "Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının %60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır" dedi.