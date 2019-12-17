İmamoğlu: Atatürk Havalimanı’nın kapatılması konusunu yeniden tartışalım

'Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun yeniden ele alınıp tartışılması gerektiğini söyledi.

Kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kentin en önemli kaynaklarından biri olduğunu belirten İmamoğlu "Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu tartışmak ve çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İmamoğlu, “İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda. İstanbul'un ulaşım sorunları bir günde ortaya çıkmadı. Yıllar içinde birikti, birikti ve bugün artık kritik bir eşiğe dayandı. Öyle ki, İstanbullular, bazen ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını kaybettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bunu tersine çevirmek ve İstanbul'un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz” dedi.

İmamoğlu, “Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun, mutlaka yeniden ele alınması gerektiğinin, yeniden tartışılması ve altının çizilmesini istiyoruz” dedi.

'ATATÜRK HAVALİMANI’NI TARTIŞALIM'

İmamoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

- "Atatürk Havalimanı'nın kapatılması konusunun, mutlaka yeniden ele alınması gerektiğinin, yeniden tartışılması ve altının çizilmesini istiyoruz."

- "Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil."

- "16 milyon insan adına, bizim bu konuda tartışmak ve konuşmak, herkesin fikrini alabilmek en doğal hakkımız ve bunu sonuna kadar alırız."

- "Neyi, niçin kapatıyoruz? Yarınlarda bunun negatif ve pozitif etkisi neyi getirecek, neyi götürecek? Ya bu şehir, bu ülke hepimizin."

- "Bu şehirde, Atatürk Havalimanı'nı tartışmak zorundayız. Ben, İBB Başkanı'yım. Ben, hiçbir İstanbulluyu böyle bir sürprizle karşılaştırmak istemiyorum."

- "İstanbul'da herkesin bilgi almak hakkı var. 4-5 yaşındaki çocuğa bile, kızlarımıza, oğullarımıza bile hepimiz eve gittiğinde hesap veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde böyle bir çağda tartışabilmeliyiz."

- "Örneğin Atatürk Havalimanı kapatılmalı mı, açık mı olmalı? Ekonomik verileri ne? Bir bilim insanı arkadaşımız bu konuda bize bilgi aktaracak. Biz, bütün bu konuları bütün değerlerimizi tartışmaya açmayı kendimize vazife biliyoruz."

'ATATÜRK HAVALİMANI NEDEN KULLANILMIYOR?'

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Haluk Gerçek çalışan bir havalimanının kapatılmasından kaynaklı ekonomik kayıplar olduğunu belirterek şunları söyledi:

- "Servis ve bakım hizmetlerinin kapatılması nedeniyle ortaya çıkacak kayıplar var."

- "Atatürk Havalimanı’nın çevresindeki otel ve ticari kullanımların ekonomik kayıpları var. Olası deprem sonrası lojistik destek sağlanması açısından Atatürk havalimanının çok önemli konumda olduğunu biliyoruz. 3 havalimanının entegre olarak çalıştırılmasının getireceği faydalar var."

- "3 havalimanının raylı sistemle birbirine bağlanması mümkün. Tekrar sormak lazım: Atatürk havalimanı neden kullanılmıyor? Bunu tartışmaya açmalıyız. Kentin bütün paydaşlarının katılımı ile kente ilişkin kararların alınması lazım."

- "Avrupa’daki kentlere baktığınızda 6 yıl sürüyor tartışmalar. Biz koskoca çalışan bir havalimanını bir anda kapattık, kimseye sormadan danışmadan. Böyle bir şeyin İstanbul gibi bir metropolde olması üzücü."