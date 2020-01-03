İmam hatip okulu öğrencileri mutsuz

Türkiye'de 186 okuldan 6 bin 890 öğrenciye 'mutluluk ' ve ‘okul aidiyeti' soruldu. İmam hatiplerin yüzde 54'ü 'hayır' dedi.

Dünyada, 15 yaşındaki 32 milyon öğrenciyi temsilen 500 bin öğrenciyle yapılan PISA 2018'deki ‘mutluluk ' ve ‘okul aidiyeti' anketinin cevaplarının Türkiye kısmı dikkat çekici.

Dünyada 500 bin öğrenci, Türkiye'de 186 okuldan 6 bin 890 öğrenciye "Kendini okula ait hissediyor musun?” sorusu soruldu. Anadolu liselerinin yüzde 27.5'i, mesleklerin yüzde 29. 1'i, fenlerin yüzde 28.8'i ve imam hatiplerin yüzde 54'ü “hayır” yanıtını verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Sultan Uçar'ın yazısında yer alan bilgilere göre dindar nesil dayatması imam hatip sayısını 458'den, 4 bin 893'e ve öğrenciyi de 77 binden 1 milyon 367 bin 654'e çıkardı ancak İHL'lilerin yüzde 86'sı üniversiteyi kazanamadı. Kaçışın başladığı imam hatipler şimdi de ülkede en mutsuz çocukların okuduğu okul oldu. Demokrasiyle ilgili “Ülkenizdeki politik ve sosyal konularla, tarih, kültür ve sanatla ne kadar ilgileniyorsunuz?” gibi onlarca soruyu devlet sakıncalı buldu. Türk çocuklarına sorulmasına izin verilmedi.