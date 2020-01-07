IKEA dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek

IKEA, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu ölen çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İsveçli mobilya markası IKEA, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Bunun ABD tarihinde, kusur sonucu çocuk ölümlerinde ödenen en büyük tazminat miktarı olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Jozef Dudek adlı çocuk, Mayıs 2017'de evinde oynarken devrilen Malm marka dolabın altında kalarak can vermişti.

32 kilo ağırlığındaki dolap bu olaydan bir yıl önce, üç çocuğun ölmesinin ardından geri çağrılmıştı.