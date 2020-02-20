'İfadem alınsaydı Hrant Dink yaşıyor olacaktı'

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada hükümlü Yakup Kürşat Yılmaz, 'Zamanında ifadem alınmış olsaydı Hrant Dink yaşıyor olacaktı. Bana Hrant Dink'in fotosunu gösterdiler. 'Bunu da öldür. Seni koruruz' dediler' diye konuştu.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 104'üncü duruşması 3'üncü gününde görülmeye devam ediyor.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, "Organize suç örgütü kurmak" suçundan hükümlü Yakup Kürşat Yılmaz, "Zamanında ifadem alınmış olsaydı Hrant Dink yaşıyor olacaktı. Bana Hrant Dink'in fotosunu gösterdiler. 'Bunu da öldür. Seni koruruz' dediler" diye konuştu.

Cinayette ihmali bulunduğu gerekçesiyle kamu görevlilerinin yargılandığı dördü tutuklu 76 sanıklı davanın 104’üncü duruşması, Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) görülmeye devam ediyor. 3'üncü gününde devam eden duruşmada tanık olarak, "Organize suç örgütü kurmak" suçundan hükümlü Yakup Kürşat Yılmaz ile jandarma görevlisi Serkan Özel dinlendi.

'HRANT'IN FOTOSUNU GÖSTERDİLER'

Kocaeli 2 Nolu Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmada ifade veren Kürşat Yılmaz, "Mahkemeye gelmek istiyordum. Ama getirilmedim. Zamanında ifadem alınmış olsaydı Hrant Dink yaşıyor olacaktı. Cinayet ile ilgili İsmail Issız, Ömer Küçükyurt ile Hüseyin Albay yanıma geldi. Tam olarak hangisi olduğunu bilmiyorum ama bana Hrant Dink'in fotosunu gösterdiler. Ve 'Bunu da öldür. Olayda senin ismini geçirmeyiz. Seni koruruz' dediler. Ben de bu işte olmayacağımı belirterek, 'Türkiye zor duruma düşer. Bu işe sizde girmeyin, bu bir tezgahtır sizi de kullanıyorlar' dedim" diye konuştu.



'SORUŞTURMA YAPMADIK'

Dink'in katledildiği dönemde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Aşırı Sağ Faaliyet Tim Komutanı olan Üsteğmen Serkan Özel, duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak, Hrant Dink cinayeti öncesinde kendilerine herhangi bir istihbarat ulaşmadığını kaydetti. Şu an Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında binbaşı olan Özel, müşteki avukatların sorduğu soruların çoğuna, "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" cevabını vererek, "Cinayet gününde personelimin hangi görevde olduğunu hatırlamıyorum. Cinayetten sonra herhangi bir değerlendirme toplantısı ya da bir soruşturma yapmadık" dedi.

'TELEFON ŞEMALARI EKSİK'

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise istihbarattan dosyaya eklenen telefon şemalarının eksik olduğunu söyleyerek, görüşmelerin tümünün tekrar talep edilmesini istedi. Bakırcıoğlu, MİT'in Hrant Dink ile ilgili yürütülen çalışma kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istedi.

Savcı, tahliye taleplerinin reddini istedi. Duruşmaya ara verildi.