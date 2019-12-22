İETT'de büyük vurgun soruşturmada ortaya çıktı

İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü’nde tazminat vurgunu ortaya çıktı. Ekonomist kadrosunda 17 yıldır çalışan S.I.'nın 90 bin ile 150 bin lira arasında değişen miktarlarda 21 kez usulsüz para çıkışına imza attığı tespit edildi.

İstabul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü’nde tazminat vurgunu ortaya çıktı. Kurum içinde başlatılan soruşturmada, İETT Mali Hizmetler biriminde çalışan S.I’nın kurumdan ayrılan ve tazminat için mahkemeye başvuran eski çalışanları dolandırdığı öğrenildi.

Yaklaşık 6 milyon liranın zimmete geçirildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı öğrenildi.

BANKACI ŞÜPHELENDİ

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, üst düzey yetkililerden edinilen bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti:

Kurumda çalışıp ayrılan ve tazminat için mahkemeye başvuran kişilerin dosyaları üzerinden sahte alacaklılara banka havalesi yapıldı. Havale işlemi için kurum yöneticilerinin bazılarının ise imzalarının taklit edildiği belirtildi. Yani tazminat alan kişilerin evrak numaraları üzerinden sahte isimlerle yeniden evrak düzenlenmiş ve mükerrer ödeme yapılmış.

Olay, bir banka çalışanının 138 bin 900 lira tazminatını almak için bankaya gelen bir gençten şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Banka çalışanının “yaşın çok genç bu tazminat için kaç yıl çalıştın” diye sorması üzerine İETT çalışanı ile işbirliği içinde çalıştığı ifade edilen genç parayı iade etti. İETT çalışanı bunun üzerine aynı tutarı ertesi gün bir başka kişiye transfer etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu para transferinin İETT Genel Müdürlüğü’ne ihbar edilmesi üzerine müdürlük Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Şüpheli İETT çalışanı 13 Aralık’ta gözaltına aldı. Aktarılan paranın iade edilmiş olması nedeniyle şüpheli savcılık tarafından yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bunun üzerine, kurum kendi içinde soruşturma başlattı. İlk incelemelerde son günlerde bu şekilde 11 ayrı kişiye usulsüz para transferi yapıldığı öğrenildi. Geriye dönük sürdürülen araştırmada 2019 yılında çok sayıda dosya üzerinden yaklaşık 6 milyon liralık transfer yapıldığı ortaya çıkarıldı. İETT çalışanının 2016’dan beri benzer transferleri yaptığı öğrenildi. Sahte belge düzenleyerek ödeme emirleri çıkardığı, belgelere Daire Başkanları’nın imzalarını attığı tespit edildi.

ORTAK VAR MI?

Kurumu maddi zarara uğratarak zimmetine para geçiren şüphelinin suç ortaklarının olup olmadığı da araştırılıyor. İETT Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandığında, konuya dahil olan başka personel olması halinde savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulunulacak.