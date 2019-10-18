İBB’nin gar ihalesinden elenme nedeni Türkçe imiş

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un yaptığı açıklamaya göre İBB iştiraklerinin Haydarpaşa-Sirkeci ihalesinden elenme nedeni ‘müştereken’ yerine ‘ortaklaşa’ yazılması oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB iştiraklerinin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki atıl depo alanlarını kiralamak için açılan ihaleden elenme nedenini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ongun, İBB'nin ihaleden elenme nedeninin “Müştereken ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte” yazmak olduğunu belirtti. İBB Sözcüsü, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

'TRAJİKOMİK GEREKÇE'

Ongun’un paylaşımı şöyle:

"İBB iştiraklerinin Haydarpaşa-Sirkeci ihalesinden elenme nedeni: ‘Müştereken ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte’ yazmak. Bu trajikomik iptal gerekçesi tarihe geçecek nitelikte. Bütün avukatlarımızla Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kapsayan ihaleden İBB iştiraklerinin hukuksuzca elenmesiyle ilgili sıralı ilgili tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”