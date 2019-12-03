İBB’de 50 din görevlisi işe başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu farklı inanç gruplarına hizmet etmesi için 50 din görevlisinin işe başladığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin işe başladığını duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak” dedi.

Görevliler, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışacak.