İBB Meclisi’nde Göksel Gümüşdağ’ın yerine seçilen isim belli oldu

İBB Meclisi’nde 1. Başkanvekilliğinden istifa eden AKP’li Göksel Gümüşdağ’ın yerine AKP’li Zeynel Abidin Okul seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 1. Başkanvekilliğinden istifa eden AKP'li Göksel Gümüşdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu.

İBB Meclisi'nde bugün yapılan oylamada CHP'nin adayı Nazife Figen Karahan 94 oy aldı. AKP'nin adayı Zeynel Abidin Okul 160 oyla İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi.

AKP-MHP grubunun oylarını alan AKP’li Zeynel Abidin Okul, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Aynı zamanda Başakşehir futbol kulübü başkanı da olan Göksel Gümüşdağ 17 Ocak itibariyle İBB Meclisi 1. Başkanvekilliğinden istifa etmişti.

