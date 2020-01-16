İBB Meclisi fayton teklifini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda Adalar'da tescilli 277 adet fayton plakasının 300 bin TL bedelle ve atların adedinin 4 bin TL bedelle satın alınması kararı oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda, Adalar'daki atlı faytonların ulaşım aracı olmaktan çıkarılmasına yönelik olarak hazırlanan, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün fayton ve atların belediye tarafından satın alınmasına dair teklif kabul edildi.

Oybirliğiyle kabul edilen teklifle, Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakası adedi 300 bin TL bedelle İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınacak.

Kararla sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin de 4 bin TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması uygun görüldü.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül "birkaç" faytonun sembolik olarak kalacağını, konuyu daha sonra değerlendireceklerini söyledi.