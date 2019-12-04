İBB arazileri İGDAŞ'a satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 arazinin satışı için yapılan ihalede Fatih, Pendik ve Arnavutköy'deki 4 arazi İGDAŞ'a satıldı. Şile'deki araziye ise teklif veren olmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 arazinin satışı için çıkılan ihalede 4 araziyi İBB iştiraki İGDAŞ satın aldı. Şile Kumbaba’daki araziye teklif veren olmadı.

İBB Encümeni tarafından Saraçhane binasında yapılan ihalede, Şile Kumbaba’daki araziye teklif veren olmadığı için arazi satılmadı.

Diğer 4 araziye İBB iştiraki İGDAŞ ayrı ayrı teklif verdi.

Tekliflerin açılmasının ardından yapılan açık arttırmada, Fatih Fatma Sultan Mahallesi’ndeki arazi 182 milyon 850 bin TL, Pendik Kurtköy’deki arazi 180 milyon 910 bin TL, Pendik Şeyhli’deki arazi 31 milyon TL, Arnavutköy’deki arazi ise 30 milyon 600 bin TL bedelle İGDAŞ’a satıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre toplam 425 milyon 360 bin TL'ye satışı yapılan araziler şöyle:

"1-Şile İlçesi, Kumbaba Mahallesi, 824 ada, 2 parsel sayılı, 18.996,53 m² alanlı taşınmazın imar durumu: Dinlenme ve rekreasyon alanı (hali hazırda boş)

2- Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 160 parsel sayılı 1.330 m² alanlı taşınmazın imar durumu: Yönetim merkezi alanı (hali hazırda boş)

3- Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7303 ada, 3 parsel sayılı 11.909,71 m² alanlı taşınmazın imar durumu: İdari tesis alanı (halihazırda parsel üzerinde, iki adet boş ve atıl durumda olan, bir ve iki katlı yapı bulunmakta)

4- Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 4005 ada, 11 parsel sayılı, 31.460,67 m² alanlı taşınmazın imar durumu: Sosyal Kültürel tesis alanı (hali hazırda boş)

5- Fatih İlçesi, Fatma Sultan Mahallesi, 2505 ada, 1 parsel sayılı 6.842 m² alanlı taşınmaz ile 2 parsel sayılı 2.486,40 m² alanlı taşınmazların imar durumu: Sosyal kültürel tesis alanı, sosyal kültürel tesis alanında kalan diğer parseller ile tevhidi gerekmektedir."