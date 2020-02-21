HES’e direnen köylülere gözaltı

Rize Güneysu Gürgen köylüleri HES projesine dün tepki gösterdi. HES projesine karşı derelerini savunan köylüler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) yapılmasına karşı çıkan ve mücadele eden köylüler gözaltına alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının köyü olan Güneysu'ya bağlı Gürgen köyünde yaşayan yurttaşlar, uzun süredir bölgede yapılmak istenen HES projesine karşı mücadele veriyor. "Yol yapacağız" denilerek kandırıldıklarını ve HES inşaatına başlandığını belirten köylüler durumu yargıya taşımıştı. CİMER'e de başvuran köylülere verilen yanıtta HES projesinin hukuksuz olduğu iletilmişti.

Güneysu’da ‘yol inşaatı’ denilen çalışmanın HES projesi olduğunu ortaya çıkaran köylüler firmaya ait iş makinalarını bölgeye sokmadı. Tartışmalar üzerine alana gelen jandarma ekipleri Cevat Ayhan’ı gözaltına aldı. Bunun üzerine diğer köylüler de jandarma aracına bindi. Köylüler, jandarmada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İş makinalerı ise öğlenden sonra yaşanan gerginliğin ardından jandarma gözetiminde vadiye girerek çalışma yapmaya başladı. Söz konusu firmanın yeniden çalışma izni aldığı öğrenildi.