'Hayatı Yaratan Emekçi Kadınlar' sergisi Ankara NHKM'de açıldı

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde dün 'Hayatı Yaratan Emekçi Kadınlar' başlıklı bir sergi açıldı. NHKM Fotoğraf Topluluğu tarafından açılan serginin nasıl bir araya geldiğini konuştuk.

Ankara NHKM'de dün emekçilerle buluşan ve Mart ayı boyunca ziyarete açık olacak "Hayatı Yaratan Emekçi Kadınlar" başlıklı sergiye dair NHKM Fotoğraf Topluluğu ile görüştük.

Serginin içeriğini, kavramsal yanını konuşacağız, ama dilerseniz önce NHKM Fotoğraf Topluluğu’ndan başlayalım. Kimdir, nasıl bir kolektiftir, neyi hedefler bu topluluk?

Bundan yaklaşık bir yıl önce bir araya gelmiş bir topluluğuz. Amacımız yaşadığımız topluma, yaşadığımız toplumsal olaylar ve yaşamayı umut ettiğimiz dünya ile ilgili fotoğrafın gerçekliğini kullanarak bir bellek bırakmak. Her birimiz farklı sektörlerde çalışan ve iş saatlerinden arta kalan zamanlarda fotoğraf çeken bireyleriz. Fotoğrafı pahalı ekipmanlar kullanılan teknik bir işe indirgemiyoruz. Bizim için önemli olan fotoğrafın anlatmak istediği.

Daha önce de “Memleketimden İnsan Manzaraları” başlıklı bir sergi gerçekleştirmiştiniz. Sergileriniz için kavramları seçerken nasıl bir düşünme, tartışma ve hazırlık evresi geçiriyorsunuz?

Bu sorunun cevabı aslında içinde gizli. Üretimimizi yaparken elbette ki hem kültürel hem siyasal alandaki değerlerimizden faydalanıyoruz. Ve bu üretimlerimizin yeni insanın yaratılmasına, toplumun ileri taşınmasına katkı sağlamasını gözetiyoruz. Üzerine çalışmayı kararlaştırdığımız başlıklar hakkında birlikte okumalar, tartışmalar yapıyoruz. Okuduklarımızı, öğrendiklerimizi hayata bakış süzgecimizden geçirdikten sonra üretimimize yansıtmaya çalışıyoruz

Emekçiler, hatta genel olarak insan acı çeken, umutsuz hali ile yansıtılıyor sanatta. Distopik ve hiç değişmeyen bir gerçekliğin içindeymişiz gibi… Ya da tüm toplumsal varlığından soyutlanmış bir bireyin estetiği gözümüze sokuluyor. Burada ise durum biraz farklı, şöyle ki; heykeltıraş, mühendis, öğretmen sanatçı… hayatın bir parçası, ama onu dönüştürme mücadelesinin de parçası olan emekçi kadınları görüyoruz. Bu tercihinizi nedeni neydi?

Emekçiler bu toplumun ve dünyanın gerçek üretenleri, toplumu gerçekten ileriye taşıyan, bu dünyayı var edenleri. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı bir sergide kadınların evlere hapsedilmeye çalışıldığı, çalışıyorsa da tabiri uygunsa yardımcı eleman olarak görüldüğü bir anlayışın karşısında, kadınların evde oturan, eve kapanan bireyler değil, hayatı yaratan, yeni insanı yaratan, bu toplumun eşit bireyleri olduğunu göstermek istedik, bunu yansıtmaya çalıştık.

Sergiyi Ankara NHKM’de görünür kılmak adına mekânı kullanımınız da ilgi çekici. Kültür merkezine giren herkesi karşılayan bir sergi haline geliyor böylelikle. Bunda neyi hedeflediniz?

Topluluğumuz zaten Ankara NHKM’nin fotoğraf topluluğu. Bu sergiyi açmak için başka bir yer düşünemezdik elbette. Yaptığımız sanatsal üretimi kültür merkezimizde sergilemek, buraya gelen insanlarla paylaşmak isteğindeydik. Sergiyi kültür merkezinin kitabevinde açma meselesine gelince, ürünlerimizi yalıtık bir sergi mekânına kapatmamayı istiyorduk. Bu çerçevede Komünist Kadınlar da bizi yönlendirdi ve insanların devindiği bir mekânı daha etkin kullanmaya çalıştık.

NHKM Fotoğraf Topluluğu’nun bir sonraki kolektif çalışma hedefi nedir? Dünyaya vizörden bakıp onu fotoğrafla anlatmak ve bu topluluğa dahil olmak isteyenler size nasıl ulaşabilir?

Simgesel değerlerimiz ve mücadele başlıklarımız üretim kararlarımızda etkili oluyor. 1 Mayıs’ta işçi sınıfı temalı bir sergi açmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda sergi olarak değil ancak soL Haber Portalı’nda yer verdiğimiz “Ankara’nın Rantlaşan Yüzü” başlıklı bir çalışmamız olmuştu. Kentsel ya da toplumsal, tanıklık etmemiz, bellek yaratmamız gereken konuları öne çıkarmaya, bu çerçevede üretim yapmaya gayret edeceğiz. Elbette topluluğumuzu genişletmek istiyoruz. Bizimle tanışmak isteyenleri, Kültür Merkezinde fotoğrafın tarihsel ve kuramsal yönüne dönük gerçekleştirdiğimiz atölye ve seminerlerimize davet ediyoruz. [email protected] adresine bir e-posta göndererek de bizimle iletişime geçebilirsiniz.