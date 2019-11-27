Havalimanı çevresindeki ruhsatsız otoparklara operasyon

İstanbul Havalimanı’nın çevresinde açılan ruhsatsız otoparklara jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Havalimanı çevresinde açılan ruhsatsız otoparklara operasyon düzenlendi.

DHA’nın haberine göre yaklaşık 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda ruhsatsız otoparklar mühürlendi.

Operasyona jandarmanın yanısıra İBB zabıta ekipleri, İSKİ , BEDAŞ, SGK ve Maliye ekipleri de katıldı.

Büyük çoğunluğu Tayakadın Mahallesi'nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen otoparklar mühürlendi. Elektrik ve suları kesildi. Sigortasız işçi çalıştıranlar ve eksik evrakları bulunanlarla ilgili işlem yapıldı.

Mühürlenen otoparklardaki araçların ruhsatlı otoparklara çekileceği öğrenildi.