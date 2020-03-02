Hava-Sen'den tutuklu kaptan pilota ziyaret

Hava-Sen Genel Başkanı Kpt. Plt. Seçkin Koçak, 5 Şubat günü pistten çıkarak kırıma uğrayan Pegasus uçağının kaptan Pilotu Mahmut Aslan'ı tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Genel Başkanı Kpt. Plt. Seçkin Koçak, 5 Şubat günü pistten çıkarak kırıma uğrayan Pegasus uçağının kaptan Pilotu Mahmut Aslan'ı tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

Aslan'a çoğunluğu pilotlardan oluşan Hava-Sen üyelerinin "geçmiş olsun” dileklerini ileten Seçkin Koçak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Bir uçak kazasından sonra tutuklanan ilk pilot olan ve yaklaşık 1 haftadan bu yana tutuklu bulunan Aslan'ın kolunun alçılı olduğu görüldü.

Ziyarette Seçkin Koçak'a eşlik eden Hava-Sen Hukuk Danışmanı da hukuki süreç hakkında Mahmut Aslan'a bilgi vererek hukuken her türlü desteği vereceklerini belirtti.