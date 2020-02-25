Hastanedeki işkencede kameralar çalışmıyormuş!

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polislerce darp edilmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve 10 gündür yoğun bakımda tutulan Mehmet Yaman’a ilişkin soruşturmada, savcılığın güvenlik kamerası kayıtlarını istediği hastane yönetimi, 'kameralar kayıtta değildi' yanıtı verdi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde 15 Şubat akşamı iki yeğeni ve kardeşinin eşini korumak isterken polis şiddetinin hedefi olan ve aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren Mehmet Yaman (48), 10 gündür yoğun bakımda. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi süren Yaman’ın aradan geçen 10 güne rağmen durumunda bir iyileşme yok. Sol tarafı felç olan Yaman’ın çok sayıda kaburgasında kırılma ve zedelenme mevcut. Yaşadıkları travmayı halen atlatamayan Yaman ailesi ise, işkenceci polislerin yargı karşısına çıkarılması için hukuk mücadelesi başlattı.

Mezopotamya Ajansı'ndan İdris Sayılgan'ın haberine göre, İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvuran aile, ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



KAMERALAR KAYITTA DEĞİLMİŞ!



Aile avukatları, Başsavcılıktan işkencenin gerçekleştiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait güvenlik kameralarının toplanarak incelenmesi talebinde bulundu. Bu talep üzerine Hastane Başhekimliği’ne yazı yazan Başsavcılığa olay gününe dair “Kameralar kayıtta değildi” yanıtı verildi.



‘30 KİŞİ BİR ADAMA SALDIRIYOR, İNSANLIĞA SIĞAR MI BU’



Hastaneden bu yanıt gelse de, olayın yaşandığı güne ait yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerden biri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ait. Kaydedilen bu görüntülerde onlarca polisin yoğun bir hareketlilik içerisinde olduğu, cadde üzerinde koşturduğu, biber gazı sıktığı görülüyor. Kaydın ilerleyen bölümlerinde yoğun polis hareketliliğinin yaşandığı esnada kayıt yapan kişinin bu kez “Bak vuruyorlar görüyor musun abi. Bak görüyor musun kaç kişiler abi. İnsanlığa sığar mı bu” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

O anlarda yakınlardaki bir evin balkonundan çekilmiş başka video kaydında ise, kalabalık bir grup polisin caddede toplanan yurttaşlara ‘dağılın’ uyarıları yaptığı, kısa süre sonra Mehmet Yaman’ın yeğeni Muhammet Yaman’ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görülüyor.



SEDYEDE BEKLETİLDİ



Bir diğer görüntüde ise, maruz kaldığı polis işkencesi sonrası Mehmet Yaman’ın işkence sonrası kaldırıldığı hastanede sedyede baygın bir halde yattığı, ağzına oksijen maskesi takıldığı ve çektiği acılarla inlediği görülüyor.

Ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra Mehmet Yaman’ın korumak için kendini siper eden yeğeni Mert Yaman’ın polis işkencesine uğradığı anlara ilişkin fotoğraflarına da ulaşıldı. Fotoğraflarda gördüğü şiddet nedeniyle Yaman’ın yüzünde, ciddi morluklar oluştuğu görülüyor.

