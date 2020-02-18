Hasankeyf’e girişler yasaklandı

Hasankeyf'i Batman'a bağlayan köprünün büyük bölümü sular altında kaldı. Köprü yaşanan tehlike nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Eski yerleşkeye geçişlere yalnızca bölgede yaşayan yurttaşların son eşyalarını almaları için izin veriliyor.

Dicle Nehri üzerine kurulan Ilısu Barajı'nda resmi açıklamalara göre su kotu, 78 metreyi aştı. Birçok köy ve mezranın sular altına gömüldüğü Hasankeyf'i Batman'a bağlayan köprü de araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Batman Olay gazetesinde yer alan habere göre, son yağışlar nedeniyle sular hızla yükselirken şu ana kadar en az 50 köy tamamen sulara gömüldü. Hasankeyf'in Dicle Vadisi ve Urganlı (Zahora), Kılıç (Zeriye), Suçeken (Şikefta) köyleri ile bağlantıyı sağlayan eski asfalt yol su altında kaldı. Köylüler ara yollar ile ana yol ile bağlantıyı sağlıyor. Suların yükselmesi nedeni ile Kılıç ile Urganlı Köyü'nün de birkaç gün içinde kendi aralarındaki bağlantılarının yolun su altında kalacağından kesileceği öğrenildi. Baraj suları Suçeken köyünü aşıp Asma Köprü civarına kadar giderken köprünün yakın dönemde sulara gömülmesi bekleniyor.

BÖLGEDE YAŞAYANLARIN EŞYALARINI ALMASI İÇİN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLİYOR

Suların hızla yükseldiği antik kent tamamen boşaltıldı. Kentte daha önce ev verilmeyen kimi ailelere ise kira yardımları yapıldı ve yerleşke tamamen boşaltıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren Hasankeyf'i Batman'a bağlayan köprüde su seviyesinin kemerlerini aşması nedeni ile araç ve yaya trafiği için tehlike arz etmeye başladı. Emniyet, yaşanan tehlike nedeniyle kente yaya ve araç trafiğine izin vermiyor. Eski yerleşkeye geçişlere bölgede yaşayan yurttaşların son eşyalarını almak için geçmesine izin veriliyor.

Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor. Liman inşaatının bitmesi ile kente ulaşım ise sadece tekne ve botlarla yapılacak.