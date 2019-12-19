Hapse girmek için bilerek kaza yapan evsize ömür boyu hapis cezası verildi

Almanya'da, hapse girmek için bilerek bir bisiklet sürücüsüne çarpan, arabasında yaşayan evsiz adama ömür boyu hapis cezası verildi.

Almanya'da evsiz bir adam, hapse girmek için bilerek bisiklet sürücüsüne çarptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Oldenburg'da görülen davada, yargıçlar 62 yaşındaki evsiz adamın "bir ceza kurumundaki sürekli bakımı istediğini" söyledi ve zanlının motivasyonunun "açgözlülük" olduğuna hükmedildi.

Saldırı sırasında, zanlının evi yoktu ve araç plakasının süresi de uzun süre önce dolmuştu.

Zanlı, bisiklet şeridinden gelen bisikletlerin üzerine sürüp, 48 yaşındaki sürücüye çarpmıştı.

Yargıçlar, zanlının açgözlülük motivasyonun ve planlayarak saldırmasının, cinayet girişimiyle yargılanmasını gerektirdiğini söyledi.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün hâlâ saldırının psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşadığı belirtildi.

Mahkemede, zanlının pişmanlık duyduğu ve emekli maaşını kurbana verme kararı aldığı belirtildi.