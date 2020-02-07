Halkevleri'nden doğalgaz zammına karşı eylem

Ankara Halkevleri doğalgaz zamlarına karşı eylem yaptı ve doğalgaz faturalarını PTT Yenişehir'den Kızılay'a gönderdi.

Ankara Halkevleri bugün doğalgaz zammına karşı yaptığı eylemde doğalgaz faturalarını PTT Yenişehir şubesinden Kızılay'a gönderdi. Eylem sırasında polis Halkevleri üyelerini engellemeye çalıştı.

Yapılan yürüyüşün ardından okunan açıklamada ''1 Ağustos 2018'de %9, 1 Eylül 2018'de %9, 1 Ekim 2018'de %9, 31Temmuz 2019'da %14,97 ve 31 Ağustos 2019'da %14,9 olmak üzere doğalgaza tam beş defa zam geldi. Doğalgaza indirimin ancak bir seçim yatırımı olarak uygulandığını ve seçimin ertesinde bu indirimin misliyle çıkarıldığını da gördük. Sonuç olarak son iki yılda doğalgaza %50'den fazla zam geldi! Bizim bu çıkar şebekesine verecek tek bir kuruşumuz bile yok. Biz doğalgaz faturalarımızla Ensar'a yurt yaptırmak istemiyoruz! Yandaş şirketlere, Ensar’a milyonlarca lira aktarılmasını istemiyoruz! Artık bu faturaları ödemek istemiyoruz!" denildi.

Açıklamada "Halkevciler olarak halkın cebine göz diken şirketlerin de, bu şirketlere paravan olan kurumların da, bütün bunlara göz yuman, denetlemeyen, halkın değil sermayenin çıkarını gözeten AKP’nin de peşini bırakmayacağız. Bulunduğumuz her yerde gerçekleri haykırmaya, suçluları teşhir etmeye devam edeceğiz!'' ifadelerine yer verildi.