Halk Ekmek'e AKP ve MHP engeli

İBB'nin; yurttaşa daha ucuza ekmek ve unlu mamüller ulaştırmak için yeni halk ekmek büfelerinin açılmasına yönelik teklifi, AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İBB Meclisi’nin önceki günkü toplantısında şehir genelindeki halk ekmek büfelerinin biten kira sözleşmelerinin uzatılması ve yeni büfelerin açılmasına ilişkin talep görüşürüldü.

Teklifte, belediye hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere halk ekmek büfesi konulması ve işletilmesi işinin 3 yıl süreliğine belediye iştiraki İstanbul Halk Ekmek AŞ’ye verilmesi istendi. AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon teklife ilişkin sadece mevcut büfelerin kira sözleşmesinin uzatılması yönünde görüş verdi.

Yapılan oylamada söz alan CHP’li meclis üyesi Ülkü Sakalar, halk ekmek büfelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin teklifin karşılanmadığını belirterek aykırı teklif sundu. Yapılan oylamada AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu kullandı.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nün Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması teklifi de AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.