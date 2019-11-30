Güzeloba'da ulaşımın kötüleşmesine karşı mücadele sürüyor

Antalya'nın Güzeloba mahallesinde kaldırılan KC34 otobüs hattı, TKP'nin ulaşım koşullarının kötüleşmesine karşı başlattığı imza kampanyasıyla geri getirildi. TKP Antalya örgütü, yeni bir bildiri yayınlayarak yaşanan problemlerin esas çözümünün düzen değişikliği olduğunu kaydetti.

TKP Antalya il örgütü, ulaşım koşullarının giderek kötüleşmesine karşı 1 ay önce Güzeloba mahallesi sakinlerinin desteğiyle imza çalışması başlattı.

Kaldırılan KC34’ün geri getirilmesi, güzergahı değiştirilen GCK76’nın eski güzergahına döndürülmesi ve otobüs sefer sayılarının arttırılması talepleriyle başlatılan çalışmanın 3. haftasında kazanım elde edildi, KC34 numaralı otobüs hattı geri getirildi.

Diğer taleplerin karşılanması ve ulaşımın halkın yararına yeniden düzenlenmesi için toplanan imzalar geçtiğimiz perşembe günü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Mahalle sakinleriyle birlikte sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten TKP Antalya örgütü, yeni bir bildiri yayınlayarak yaşanan problemlerin esas çözümünün düzen değişikliği olduğunun, nitelikli ve ücretsiz ulaşımın sosyalizm ile geleceğinin altını çizdi.

Yayınlanan yeni bildiri ile Güzeloba mahallesinde ulaşım çalışması sürdürülürken, mahalle sakinlerinden Yüksel ile sürece dair konuştuk:

Güzeloba'da kaldırılan ve güzergahı değiştirilen otobüsler hayatınızı nasıl etkiledi?

Yüksel: KC34 numaralı otobüs hattını kullanarak oğlumu okula götürüyordum. Fakat 1 ay önce 1 saat durakta beklememize rağmen otobüs gelmedi, aktarma yaparak 2 vesait ile oğlumun okula ulaşmasını sağladım. O esnada otobüsün kaldırıldığının farkında değildim, her gün 2 vesait kullanarak oğlumu okula ulaştırmaya devam ettim. 2 farklı durakta otobüs beklemek zorunda kaldığımız için geç kalma problemleri doğdu, bazı günler yürüyerek diğer duraklara ulaşmayı denedik, özellikle yağmurun yağdığı günlerde çocuğumla birlikte çok zorlandım. Sonra bir öğrendim ki KC34 kalkmış, GCK76'nın güzergahı değiştirilmiş.

Ulaşım çalışmasına nasıl dahil oldunuz, bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Yüksel: Ben ve çevremdeki pek çok kişi bu duruma tepkiliydik. Bu süreçte TKP'den başka mağduriyetimizle ilgilenen olmadı. TKPli arkadaşlarım tarafından başlatılan çalışmayı duyunca bizler de buna dahil olduk. Ben hem kendi iş yerimde çevreme bildiri ulaştırıp imza topladım, hem de TKP ile birlikte pazar yerinde yapılan çalışmalara dahil oldum.

Çalışmaya dair nasıl tepkiler aldınız?

Yüksel: İmza toplarken çok insanla muhabbet etme şansım oldu, benzer sıkıntıların sadece Güzeloba'da değil, Antalya'nın başka pek çok mahallesinde de yaşandığını anladım. Tam da okulların açıldığı döneme denk gelen bu yeni ulaşım düzenlemesi herkesin hayatını felç etti, hepimiz belediyeye oldukça kızgınız, bu yüzden Güzeloba'da herkes bu imza kampanyasına destek vermek için elinden geleni yaptı.

Belediyenin tasarruf derdi varsa halka hizmetten değil başka şeylerden tasarruf etmeli. Halkın imkanlarını kısıtlanması doğru değil, belediyeler bize hizmet için varlar. O otobüste ister 1 yolcu olsun ister tamamiyle dolu olsun fark etmiyor, o hizmet sağlanmak zorunda. 1 kişi bile otobüs olmadığı için mağdur ediliyorsa bu durum kabul edilemez.

Verdiğiniz mücadele sonucunda KC34 geri getirildi, ama ulaşımda problemler devam ediyor. Bundan sonrası için talepleriniz neler?

Yüksel: TKP bu konuda çok duyarlı davrandı, keşke belediye yönetimleri de bu şekilde duyarlı yaklaşabilseydi, halkı önemseselerdi. Taleplerimiz zaten olması gereken şeyler, otobüsler bazen 40 dakikada bir, bazen saatte bir geliyor, bunun sıklaştırılmasını istiyoruz. GCK76'nın güzergahını değiştirdiler, önceden o otobüsü kullanan insanlar şimdi 2 vesait yapmak zorunda kalıyorlar, eski güzergahına dönsün istiyoruz. Çalışanlar ve öğrencilerin mağduriyetini geçtim; bu kararları alırken yaşlıları, engellileri, hastaları da mı hiç düşünmediler? Beklentim çok düşük, sadece halka zaten vermeleri gereken hizmeti istiyorum. Hizmette kısıtlama olamaz, benim bildiğim budur.