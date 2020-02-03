Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Semt Evi açıldı.

Türkiye Komünist Partisi’nin ülke genelinde açtığı semt evlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya’da bir hafta arayla ikinci semt evi, Güzeloba Mahallesi’nde açıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta açılan Kavaklı Semt Evi’nin ardından bu kez Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba mahallesinde semt evi açılışı gerçekleştirildi. Çok sayıda TKP üye ve gönüllüsünün katıldığı açılışa mahalle halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik , TKP Antalya İl Komitesi Üyesi Ece Demirbağ'ın açılış konuşmasıyla başladı. Demirbağ konuşmasında şunları dile getirdi:

''Semt evleri sömürüye, gericiliğe, talana karşı mücadele etmek isteyenlerin bir araya geldikleri yerler. Burada mahalle halkı bir araya gelecek; iş yerinde, mahallesinde, okulunda yaşadığı sorunları ortaklaştıracak ve dayanışmayı, mücadeleyi büyütecek. Güzeloba Semt Evi’ne hep beraber sahip çıkacağız, burada uyuşturucu bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi konularda ebeveyn okulları düzenleyecek, film gösterimleri yapacağız. Hukuki destek sağlayacak, emekçiler olarak haklarımızı öğrenmek için bir araya geleceğiz. Atölyeler ve aydınlanma seminerleri düzenleyeceğiz.”

Demirbağ, mahalle sakinlerini 9 Şubat’ta düzenlenecek olan “Parti Nedir” başlıklı aydınlanma seminerine davetle sözlerini tamamladı.

Demirbağ'ın ardından TKP gönüllüsü Yüksel Şen söz aldı. Şen “Bir buçuk yıl önce Boyun Eğme gazetesi alarak tanıştığım TKP’yi ve partili dostları bu süreç içerisinde daha iyi tanıdım. Nasıl tek yumruk olduklarını, birlikte azimle mücadele ettiklerini gördüm. Davalarında ne kadar haklı olduklarını görmek beni mücadeleye ve partiye daha da yakınlaştırdı. Haksızlığa karşı duran insanlarla birlikte olmak ve eşitsizliğe karşı verilen mücadelede yer almak için TKP gönüllüsü olmuştum, iyi ki de olmuşum. Düzene karşı mücadele etmek isteyen herkes TKP gönüllüsü olmalı, bize güç katmalı. Açtığımız semt evi ile mahallede mücadelemiz büyüyecek, bu çatı altında bir araya gelip sorunlarımızı ve çözümleri konuşacağız, dayanışacağız. Herkesi semt evini sahiplenmeye ve mücadelenin parçası olmaya çağırıyorum” dedi.

Ardından Grup Memleket bir dinleti sundu. Güzeloba Semt Evi açılışında çok sayıda kişi TKP gönüllüsü olmak için form doldurdu.



