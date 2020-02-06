Güvencesiz çalışan on binlerce motokurye Meclis gündeminde

Güvencesiz çalışan on binlerce motokuryenin sorunları ve talepleri Meclis gündemine taşındı. Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yemek firmalarının erken teslimat rekabetine girmesinin yarattığı zaman baskısı motosikletli kuryelerin kendi güvenliklerini riske atma pahasına trafik kurallarını ihlal etmelerine neden olmakta.

Türkiye’de internet üzerinden alışverişin artması, evrak ve eşya taşıma sektöründeki büyüme ile birlikte motosikletli kurye sayısı da hızla arttı. Sayıları yüz binleri bulan motokuryelerin çoğunluğu “güvencesiz” çalıştırılırken firmaların erken teslimat rekabeti nedeniyle trafikte adeta can pahasına ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun motosikletli kuryelerle buluşmasında dile getirilen talepler CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç tarafından Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, motosikletli kuryelerin sorunlarıyla ilgili TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdi. Kılınç, motokuryelerin özlük hakları ile ilgili talepleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, motokuryelerin trafikte yaşadığı sorunları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Türkiye’de motosikletli kurye olarak çalışanların sayısının 100 binin üzerinde olduğunu hatırlatan Kılınç, “Özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yemek firmalarının erken teslimat rekabetine girmesinin yarattığı zaman baskısı motosikletli kuryelerin kendi güvenliklerini riske atma pahasına trafik kurallarını ihlal etmelerine neden olmaktadır” dedi.

Düşük ücretle çalıştırılma, kayıtdışı çalıştırılma, sigorta primlerinin gerçek maaş üzerinden yatırılmaması gibi sorunları sıralayan Yüksel Mansur Kılınç, ‘Motosikletli Kurye’ mesleğinin tehlikeli meslekler sınıfına sokulmasının çalışanların en önemli talebi olduğunu vurguladı.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, önergesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a şu soruları sordu:

'MOTOSİKLETLİ KURYE MESLEĞİNİN TEHLİKELİ MESLEKLER STANDARTLARI BELGESİ NEDEN ZORUNLU DEĞİL?'

Motosikletli kurye olarak çalışan sayısı kaçtır?

Asgari işçilik uygulaması çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu, motosikletli kurye çalıştıran işyerlerinde denetimler yapmakta mıdır? Yapmaktaysa son 1 yılda, motorsikletli kurye olarak çalıştığı halde başka meslek kollarına göre çalıştırılan kaç kişi tespit edilmiştir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve onaylanarak yürürlüğe giren Motosikletli Kurye Ulusal Meslek Standartları Belgesi neden zorunlu hale getirilmemektedir?

Motosikletli Kurye mesleğinin tehlikeli meslekler sınıfına sokulması için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün bir çalışması bulunmakta mıdır?

Son bir yılda “ALO 170” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’ne Motosikletli Kurye’lerin çalışma koşulları ile ilgili kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvuruların kaçı çözüme kavuşturulmuştur?

'KAZALARIN NE KADARI MOTORSİKLETLİ KURYELER TARAFINDAN YAPILDI?'

Yüksel Mansur Kılınç, motosikletli kuryelerin trafikte yaşadığı sorunları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Kılınç’ın yazılı soru önergesinde Soylu’nun yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle: