Güngören belediyesindeki başkan yardımcısı: Kapitalizme - komünizme alternatif oluşturduk

Belediye şoförüne verdiği 'tuvalet önünde oturma cezası' ile gündeme gelen ve görevinden istifa etmek zorunda kalan Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi kendini savundu. İpekçi Güngören'de kapitalizme ve komünizme alternatif bir sistem oluşturduğunu, bu yüzden hedef olduğunu söyledi!

Güngören Belediyesi’nin şoförü E.T.’ye yönelik muamelenin ardından görevinden istifa etmek zorunda kalan ve bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti içinde ‘kaleminin kırılması’ istenen Veysel İpekçi, kendini çektiği video ile savunmaya çalıştı.

9 DAKİKALIK VİDEO ÇEKİP YAYINLADI

“Sosyal medyada linç edildim. Sosyal medya iyi ve güzel şeylerin aktarılmasına da vesile olabilir. Bu nedenle ben de hak arayışımı buradan sizlerle paylaşıyorum. Ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım.” diyen İpekçi 9 dakikalık video kaydında ilginç iddialarda bulundu.

'BASİT BİR OLAY BÜYÜTÜLDÜ'

İşte İpekçi’nin enteresan açıklamalarından bölümler;

Güngören içindeki basit bir olayın, başkan yardımcısının aldığı bir kararın bu kadar büyüyeceğini aslında düşünmedim. İlk gün hemen istifamı açıklayarak olayın suhulet içinde Güngören özelinde çözüleceğini düşündüm.

Daha sonra olay beni, ailemi, çevremi etkiler biçimde büyütülünce mecburen ve hiç gerek yokken 7 düvele karşı mücadele veren Reis-i Cumhurun gündemine gelince ve ona da yanlış aksettirildiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereği hissettim.

Neden Güngören bu konuya cevap vermek istiyorum. Bu konu basit bir otur-kalk meselesi değildir. Bugün dünyada mevcut olan sistemin alternatifi bir ekonomik, sosyolojik, hukuksal bir sistemin mevcut sistem içinde hukuk zemin içinde denemelerini yaparak, Ak Parti’nin birleştiren yapısına güvenerek ve dayanarak buraya geldik. Ve burada bu hizmetleri yapmak istiyoruz.

Genel olarak söylemek istediğim şudur ki kapitalizm, komünizm, bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle beraber halkın ortak edilerek, ortaklık modeli… Halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik.

Belediye başkanımızın bu kitabı zamanında Cumhurbaşkanımıza atfedildi. Kitabın adı “Faizsiz ekonomide ortaklık sistemi…”

Burada bir hata varsa Başkan’a söylenebilirdi. Basına sızdırılmaması gerekirdi. Personelin orada toplandığını duyunca da hemen çok kısa bir sürede hemen yanına gittim ve arkadaşı makam odama aldım. 45 dakika çay içtim.

ÇÖP TOPLAMA SABOTAJI!

Veysel İpekçi, 31 Mart seçimlerinden sonra kendisine ve başkan Bünyamin Demir’e belediye içinde ‘çöp toplamama’ sabotajında da bulunulduğunu açıkladı.

İpekçi “8 aydır çöp olayında sabotajlar yapılıp destansı mücadelek incelendiğimde bunun da ilk tertip olmadığı anlaşılacaktır” dedi.

'TALİMATIMIN ARKASINDAYIM'

“Ben amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım.” diyen İpekçi “Hata yapmış olabilirim ama hatamın bütün kamuyouna yansıtılmasını benim vicdansız birisi olduğuma dair iddaları kamuoyunun vicdanını bırakıyorum.” dedi.

İnsanlık dışı muameleyi Türkiye’nin gündemine taşıyan Sözcü’yü de suçlayan İpekçi “Amaç AKP’nin içini karıştırmak” diye konuştu.

'ELHAMDÜLİLLAH İMAM HATİPLİYİM, AKP’DEN DE İSTİFA ETMEYECEĞİM'

İpekçi sözlerini Ziya Paşa’nın dörtlüğüyle şöyle noktaladı:

İmam-hatipli olduğum söyleniyor. Elhamdülillah imam hatip mezunuyum. Olayın aydınlatılması için ilk gün istifa ettim. Karar milletimizindir. Hakkımda çıkan her türlü karara saygılıyım.Ak Parti’den de istifa etmeyi düşünmüyorum. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hz. Allah.