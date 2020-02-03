Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dersim’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dersim'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, erkek arkadaşı Zainal Abakarov’dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.

Doku'nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, Doku'nun Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken bir aracının kamerasına yansıdığı iddia edilmiş, savcılık görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Doku için yapılan arama çalışmaları için Şanlıurfa'dan Dersim'e gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.