GSS prim borcu olan milyonlar ilaç alamayacak

GSS prim borcu olan 5 milyon yurttaşın sağlık kuruluşlarında muayene olabilme süresi 1 yıl daha uzatılırken yurttaşları eczanelerde kötü bir sürpriz bekliyor. Devlet ilaç ücretini karşılamayacak, muayene ücretleri de hastanın hanesine borç olarak kaydedilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları olan yurttaşlara Mart 2019'da seçim rüşveti olarak uzatılan sağlık kuruluşlarından yararlanabilme süresi 1 Ocak 2020'de 1 yıl daha uzatıldı. Ancak bu, hastanın sadece muayene olmasına olanak veriyor. Muayene olan hastayı eczaneye gittiğinde kötü bir sürpriz bekliyor. İlaçlar ücretli.

Devlet ilaçların parasını ödemezken, muayene ücretini hastanın hanesine borç olarak kaydetmekten de vazgeçmiyor. Muayene ücreti üniversite ve şehir hastanelerinde 10 TL, Aile Sağlığı Merkezlerinde 3 TL, devlet hastanelerinde 8 TL.

Bu uygulama sadece teşhisi sağlıyor, parası olan ise tedavi olabiliyor.

İLACA İKİ KATI PARA ÖDEYECEK

İlaçlarda iki tür fiyat uygulanıyor. Devletin eczacıdan aldığı fiyat, ücretli ilacı alan hastaya verilen peşin fiyat. Bu rakamlar devlet tarafından belirlenen rakamlar. Ve aradaki fark iki katı buluyor.

Reçete ile ilacı alamayan hasta, devletin eczacıdan aldığı fiyata değil, peşin fiyata ilaçlarını alabiliyor.

SGK'lı gelip ilacı aldığında eczane devletten o ilaç için A fiyatıyla para alıyor. Cebinden parasıyla ilacı alan ise B fiyatıyla alıyor ve iki katına kadar varabiliyor fark. Aradaki fark eczacının kazancı oluyor. Yani SGK'lıya değil de cebinden verene aynı ilacı sattığında eczacı kazanıyor. Öte yandan eczacı ilacı daha ucuza da satamıyor. Yani hastanın "sen zaten bunu devlete şu kadara satıyorsun bana da indirim yap" demesinin bir anlamı yok çünkü bu durumda kâr etmiyor ve ucuza satarsa da ceza ödemek zorunda.

Sonuç olarak hasta ilaca ulaşamıyor. Yani prim borcu olan hasta muayene olabilecek, tedavisi için ilaç yazılacak ancak bu ilacı peşin ödeyecek parası yoksa alamayacak. Bu durumda GSS prim borcu olan milyonlara düşen belki de hekimin "bol bol sıvı alıyoruz" tavsiyesini dinlemek oluyor.