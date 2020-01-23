Grip aşısı yapılan çocukların hastaneye yatış oranı azalıyor

Michigan Üniversitesi, Clalit Araştırma Enstitüsü ve İsrail Ben-Gurion Üniversitesinin birlikte yaptıkları bir araştırmaya göre, grip aşısı çocukların grip komplikasyonları nedeniyle hastaneye yatışını yüzde 54 oranında azaltıyor.

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