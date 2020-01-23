Grip aşısı yapılan çocukların hastaneye yatış oranı azalıyor

Grip sonrası gelişen komplikasyonlar (akciğer sorunları gibi), çocukların hastaneye yatırılmasını gerektirecek kadar ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Özellikle astım ve kalp hastalığı olan çocuklarda grip komplikasyonları çok daha ciddi seyrediyor.
Michigan Üniversitesi, Clalit Araştırma Enstitüsü ve İsrail Ben-Gurion Üniversitesinin birlikte yaptıkları bir araştırmaya göre grip aşısı çocukların grip komplikasyonları nedeniyle hastaneye yatışını yüzde 54 oranında azaltıyor.
Araştırma 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 kış dönemlerinde İsrail’deki 6 büyük hastaneye yatırılan 6 ay ile 8 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yapıldı.