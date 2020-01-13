Gökçek dönemine dev soruşturma: 576 milyon liralık ihaleye suç duyurusu

Melih Gökçek dönemindeki 576 milyon liralık ihale dolayısıyla belediyenin zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale edilen “Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Belediye’nin 576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.