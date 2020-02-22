'Göç ve Sömürü' etkinliği 23 Şubat'ta Münih'te

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Münih Birimi, 23 Şubat Pazar günü Türkiye ve benzeri ülkelerden Federal Almanya'ya emek göçünün çeşitli alanlardaki sonuçlarının tartışılacağı bir etkinlik düzenleyecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Münih Birimi tarafından düzenlenen bir gecede, Türkiye ve benzeri ülkelerden Federal Almanya'ya emek göçünün çeşitli alanlardaki sonuçları tartışmaya açılacak. Özellikle beyin göçünün yaratacağı “çoklu travmalar” büyüteç altına alınacak.

Son yıllarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinden Avrupa’nın merkezi gücü konumundaki Federal Almanya’ya emek göçünün anlamı Münih’te tartışmaya açılıyor. Toplantı 23 Şubat pazar akşamı EineWeltHaus’ta gerçekleşecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Münih Birimi tarafından düzenlenen geceye Chrisa Lazariotou ile Abathar Kmash, ses ve enstrümanlarıyla eşlik edecek. Etkinlikte soL-haber portalı köşe yazarı ve gazeteci Osman Çutsay da, son emek göçü ve yansımalarını değerlendirecek. “Yeni Gelenlerin Çıkışı” başlıklı konuşma ve sonrasındaki tartışmada, Türkiye ile Almanya arasındaki bu talihsiz alışverişin yankıları masaya yatırılacak, geleceğe yönelik muhtemel gelişmeler yorumlanacak.

EineWeltHaus’un Schwanthalerstr. 80 adresindeki merkezinde gerçekleştirilecek etkinlik, 23 Şubat saat 19.00’da başlayacak.



