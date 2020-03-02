Gezi gazilerinden Erdal Sarıkaya: Suriye konusunda hedef saptırıyorlar

Gezi Direnişi döneminde polisin hedef gözeterek attığı gaz kapsüllerinden birisiyle yaralanarak tek gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya, ‘Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün’ çağrısına katılanlar arasında. Sarıkaya’yla çağrılarını ve Erdoğan’ın bu konuda da Gezi’yi hedef göstermesini konuştuk.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 02 Mart 2020 19:14

Gezi Direnişi'nde polisin hedef gözeterek attığı gaz kapsüllerinden birisiyle yaralanarak tek gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya, "Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün" çağrısına katılanlar arasında. Sarıkaya’yla çağrılarını ve Erdoğan’ın bu konuda da Gezi’yi hedef göstermesini konuştuk.

Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' çağrısında sizin de imzanız var. "Askerler evlerine dönsün" çağrısı ne ifade ediyor sizin için?

Erdal Sarıkaya: Suriye’den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün” çağrısına tüm halkımızın katılması ve destek olması lazım. Yaşadıklarımız tamamiyle emperyalistlere hizmet ve “Şam’da Emevi camisinde namaz kılmak” uğruna yürütülen ve gençlerimizin öldürülmesine sebep olan politikaların ürünü, buna müsaade edilmemeli.

Yıllardır Suriye’de devam eden savaşın bitirilmesi konusunda masada çözüm aramak yerine savaşı tercih etmek insanlık adına en büyük hata ve suçtur. Hatırlatırım “en kötü barış en iyi savaştan daha iyidir” çünkü savaşın kazananı olmaz.

Suriye tarafından çağrılmadan, müzakere masasına oturmadan Suriye’deki ayrılıkçı yapıları destekleyerek oluşturulan unsurlarla birlikte Suriye topraklarına girmek kabullenilir bir şey değil. Tek adam yönetim anlayışı ile ülkeyi yönetenlerin bekası uğuruna savaştan ve kandan beslendiklerini hepimiz biliyoruz. Keza “şehitler tepesi boş kalmayacak” sözleri ortada.

Biz şehitler tepesinin dolup taştığı bir ülke değil, barış elçiliklerinin kurulduğu, şehit cenazelerinin de değil barış etkinliklerinde bir araya gelen bir halk olmak istiyoruz.

Geçmişi anlamadan gelecek beklenemez.

'YURTTA SULH CİHANDA SULH’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk “yurtta sulh, cihanda sulh” demiş. Bunu anlayamayan bir iktidar ülkesine ve bölgesine barışı getirmez. Ankara Garı patlamasından sonra “oyumuz artıyor” deyişleri hafızalarımızda duruyor.

Tek adam yönetiminde (tarihte bu diktatörlük, krallık gibi adlar almış aslında) batan ekonomiyi yanlış yürütülen iç ve dış politikaları kamuoyundan uzak tutmak için iki farklı alternatife yöneldiklerini düşünüyorum.

Ya ülkeyi seçime götürüp halkı oyalamak ya da ülkeyi fiilen kendisinin ait olmadığı bir savaşa sürükleyerek milliyetçi duyguları körükleyerek halkı etrafına toplamak. Onlar ölen gençlerimizden siyasi malzeme çıkarmaya bakıyorlar.

Basın açıklamasında eski meclis başkanının, maliye bakanının kahkahaları da gözümüzün önünde.

‘SIĞINMACILARI KULLANMALARI UTANÇ VERİCİ’

İdlib’den gelen kara haberin hemen ardından sığınmacılar meselesine el attılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yürütülen yanlış dış politika sonucu ülkemize alınan sığınmacıların tehdit unsuru olarak kullanılması insanlık dışıdır. Düne kadar bu insan bizlerin müslüman kardeşlerimizdi, soydaşımızdı. Onları ölüm tehlikesinden kurtarmak için ülkemize kabul ederken, şimdi ne oldu da mülteci oldular? Canlı yayında “bindikleri botlar batacak mı, batmayacak mı” yorumları yapılır oldu. Aylan bebek hala hafızalarımızda dururken insanların pazarlık malzemesi yapılması ülke adına utanç verici.

Bunlara bağlı olarak, tek adam ve yandaşlarını korumak için gençlerimizin Suriye’de öldürülmemesi ve siyasi malzeme yapılmaması, anaların evlat acısı çekmemesi adına “Suriye’den elinizi çekin, askerler eve dönsünler” diyorum.

Erdoğan askerlerin hayatını kaybetmesinin üzerinden 40 saat geçtikten sonra yaptığı ilk konuşmada dahi Gezi Direnişi'ni hedef aldı. Gezi davasında adalet arayışını sürdüren bir isim olarak buna ilişkin değerlendirmeniz ne olur?

Askerlerin hayatlarını kaybetmesinin üzerinden 40 saat geçtikten sonra Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Konuşmasında Gezi Direnişi’ni hedef alması bizleri şaşırtmadı çünkü Gezi Direnişi’nde tek adam ilk kez diz çökmüştü. Kenetlenen halkın neler yapacağını fark eden iktidar, böl-parçala-yönet stratejisi ile Gezi’yi hedef göstermiştir çünkü ayrışmayan bir bütün olarak hareket eden halkaları asla diktatörler yönetemez, yönetenler kısa sürede yıkılır.

7 yıldır Gezi Direnişi’ni emperyalist odaklara ya da terör unsurlarına bağlamaya çalışmaları, bizleri bu bağlamda yargılamaya çalışmaları… Bu tamamıyla başarısızlıkla sonuçlandı ama asıl kirlilik kendi içlerinden çıktı. FETÖ hikayeleri, Gezi Direnişi’nin haklı olduğunu gözler önüne sermiştir.

Gezi ulu bir çınar gibi ortaya çıkmıştır. Bu çınarın her bir dalında insanlar kendilerinden bir parça bulmuştur. Cumhuriyet tarihinden bu yana elde edilen yaşamsal haklarımıza sahip çıkmak için diktatörlüğe, ayrışmaya ve kutuplaşmaya, doğamıza, yaşam alanlarımıza, ranta, talana karşı 81 ilde vücut bulan Gezi Direnişi tek ses tek yürek olan 82 milyonun kendisidir.

‘HEDEF SAPTIRARAK BAŞARISIZLIKLARINI SORGULAYANLARA KARŞI ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜYORLAR’

Bizleri katledenlerin, kör edenlerin, yaralayanların, bunlar için emri verenlerin yargılanması gerekirken Gezi’nin yargılanması, hedef gösterilmesi yaşadıkları korkunun ürünü.

Şimdi de hedef saptırarak halkın sorgulamaması için bir algı operasyonu yürütüyorlar. Dış siyasetteki başarısızlığın ve bunun sonucu olarak gençlerimizin Suriye’de göz göre göre ölüme gitmesinin sorgulanmaması için...

Halk olarak 2013 Gezi Direnişi’nde uyandık. Bu tür girişimler, söylemler, hedef göstermelere halk itibar etmiyor.

Bunun yansımalarını 2019 yerel seçimlerinde gördük, içten içe eriyorlar.

Gezi’yi her hedef gösterişlerinde halk Gezi Direnişi etrafında daha çok kenetleniyor.
Cuma, 28 Şubat 2020 19:46
Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün
'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' Bu çağrıya katılanlar bu bildirgeye imzalarını atıyor.

Bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar, bugün yayımladıkları bir deklarasyonla Suriye'deki askerlerimizin derhal geri çekilmesini istedi. Yayımlanan çağrının imzaya açıldığı, çağrıya katılacak yeni imzalarla birlikte önümüzdeki günlerde yeniden yayımlanacağı bildirildi.

INTERNET ÜZERİNDEN İMZAYA AÇILDI

İmzalamak isteyen yurttaşlar için çevrimiçi form evedonsunler.net adresinde bulunuyor.

'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' başlığını taşıyan çağrı metni ve metnin [02 Mart Pazartesi saat 18.30 itibariyle] imzacıları şöyle:

Suriye'den elinizi çekin
Askerler evlerine dönsün
 
Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz.
Gerçekler ortada, durum açıktır.
 
Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.

Abdullah Nefes, Şair
Abdurrahman Bayramoğlu, Avukat
Abidin Öge, Hekim
Adem Ercan
Adnan Bulut, Gazeteci
Adnan Gerger, Yazar
Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Sekreteri, Birleşik Metal-İş Genel Başkan
Ahmet Abakay, Gazeteci - Yazar
Ahmet Aksüt, Avukat
Ahmet Erkut Nane, Eğitim İş Karabük basın yayın sekreteri
Ahmet Gül, Opera Sanatçısı
Ahmet Mantaş, Çanakkale Eğitim-İş Şube Başkanı
Ahmet Saltık, Prof. Dr., Öğretim üyesi
Ahmet Telli, Şair, Devrimci 78’liler Federasyonu Genel Başkanı
Ahmet Yapar, Tiyatro Sanatçısı
Akif Keçeli, PSAKD Kadıköy Şube Eski Yönetcisi
Ali Avcu, Gazeteci
Ali Balkız, Yazar-Alevi Bektaşi Federasyonu Önceki Başkanı
Ali Buğdaycı , Eski Petrol-İş Yarımca Şube Başkanı
Ali Çeltek, Birleşik Metal İş İzmir Şube Başkanı
Ali Çoban , Tiyatro Sanatçısı
Ali Isıyel, Gazeteci
Ali Örnek, Gazeteci
Ali Rıza Aydın, Yazar, Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü
Ali Samsum, Avukat
Ali Saraç, Eğitim İş İstanbul 1. No'lu Şube Eski Başkanı
Ali Somel, Doç. Dr.
Ali Şeker, Tıp Doktoru, İstanbul Milletvekili
Ali Ufuk Arıkan, Gazeteci
Alican Kayhan, Konut iş sendikası genel başkanı
Alpaslan Savaş, Yazar, Sendika uzmanı
Alper Birdal, Yazar
Arda Gel, Çanakkale Büro-İş temsilciliği başkanı
Arda Kurşunoğlu, Tiyatro Sanatçısı
Arif Server Güner, Tiyatrocu
Asaf Güven Aksel, Yazar
Aslı İnanmışık, Gazeteci
Aşkın Süzük, Sendika Uzmanı
Ataol Behramoğlu, Şair
Atilla Coşkun , Avukat
Atilla Özdemir, PSAKD eski Genel Sekreteri
Atilla Özsever, Gazeteci - Yazar
Atilla Yılmaz, Jeoloji Mühendisleri Odası Bolu Temsilcisi
Aydan Büyükyıldız, Emekli Yargıç/Avukat
Aydanur Saraç, Şair
Aydemir Güler, Yazar
Aydın Aydoğan, Gezi gazisi
Aydın Şimşek, Şair, yazar
Aydın Yürek, Avukat
Ayfer Aydoğan, Emekli Okutman
Aysen Ertur, Psikolog
Ayşe Bademci, Avukat
Ayşe Begüm Türker, Avukat
Ayşe Sevtap Uzun, Mühendis
Ayşegül Karpuz, Avukat
Ayşenur Arslan, Gazeteci
Ayşenur Özturanlı, Oyuncu
Ayten Öztekin Storry, Kütüphaneci
Ayten Timuroğlu, Ressam
Ayten Topçuoğlu, Avukat
Aziz Konukman, Prof. Dr.
Babür Pınar, şair
Bahtiyar Kaymak, Şair
Barbaros Tantan, Gazeteci
Barış Pehlivan, Gazeteci - Yazar
Barış Terkoğlu, Gazeteci - Yazar
Barış Zeren, Akademisyen, yazar
Başak Aydın Tantürkü, Avukat
Başar Yaltı, Avukat
Batukan Ceyran, Kısa Film Yönetmeni
Bedriye Yıldızeli, Eski Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı
Bektaş Şarklı, Gaziantep Barosu Başkanı
Belma Nur Kartal, Gazeteci
Berna Yanar, Avukat
Beyhan Vatansever, Birleşik Metal-İş Trakya Şube Başkanı
Bilal Doğan, Avukat
Burak Özdemir, Avukat
Burcu Günüşen, Gazeteci 
Burcu Yağcı Bilgiç, Avukat
Burhan Sönmez, Yazar
Bülent Emrah Parlak, Tiyatrocu
Can Emrah Ülgü, Birleşik Metal-İş İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Can Kuyumcuoğlu, Gazeteci
Candan Badem, KHK'lı Akademisyen
Candan Ceylan, Çanakkale Büro Emekçileri Sendikası YK üyesi
Canel Durak, Avukat
Caner Yeni, İnşaat Mühendisi
Canol Kocagöz, Çizer
Cansu Fırıncı, Oyuncu
Celil Denktaş, Çevirmen
Cem Çetin, Tiyatro Oyuncusu
Cem İdiz, Besteci
Cem Savran, Şair
Cemal Dindar, Yazar, Psikiyatr
Cemre Senol, Mühendis
Cenk Güray, Müzisyen, Akademisyen
Ceyda Karan, Gazeteci - Yazar
Ceylân Özerengin, Eski Gazeteci
Cihan Demirci Tansel, Prof. Dr. 
Çağdaş Çoban, Müzisyen
Çağlar Cilara, Gazeteci
Çağlar Tüfekçi, Ressam
Çağrı Kınıkoğlu, Yönetmen
Çetin Ok, Tiyatro Sanatçısı
Çetin Yiğenoğlu, Gazeteci - Yazar
Çetin Yüksel, Avukat
Çiler Dursun, Akademisyen
Çisel Demirkan, Avukat
Dağlar Fırat Olgun, Sanat tarihçisi
Damla Çınar, Dersim Belediyesi Meclis Üyesi
Dengin Ceyhan, Piyanist
Deniz Aksoy, Avukat
Deniz Aktaş, Avukat
Deniz Erol, Heykeltraş
Deniz Hakyemez, Akademisyen - Yazar
Deniz Ilgan, Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı
Deniz Korkmaz, Oyuncu
Deniz Poyraz, Yazar
Denizcan Akgökçe, Avukat
Derman Boztok, NÜSED Genel Sekreteri
Derya Demir, Avukat
Didar Sarıtaş, Seramik Sanatçısı
Didem Alesoy, Tiyatro Sanatçısı
Didem Doğan, Klinik Psikolog
Dilek Aydan Yaman, Avukat
Doğan Erkan, Avukat
Duygu İnegöllü, Avukat
Düzgün Mertoğlu , iş güvenliği uzmanı, çevre mühendisi
Ece Ataer, Türkolog yazar
Efkan Bolaç, Avukat
Eftal Yıldırım, Çanakkale Tabip Odası Başkanı
Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar
Ekrem Ataer Halk Korosu
Elif Akkaya, Tekin Yayınevi Genel Koordinatörü
Elif Zelal Şeker, Avukat
Emel Diril, Avukat
Emel Diril, Avukat
Emin Altan, Fotoğraf Sanatçısı
Emin İgüs, Müzisyen
Emin Karaca, Yazar
Emre Alım, Gazeteci
Emre Sarıyel, Gazeteci
Emre Tansu Keten, Yazar, Editör
Ender Düzcan, Prof. Dr. 
Ender Helvacıoğlu, Yazar
Ender Yiğit, Tiyatro Sanatçısı
Engin Akyürek, Öğretim Üyesi
Engin Korkmaz, ÇGD Antalya Şube Başkanı
Ensar Kaya, Birleşik Metal-İş Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Enver Aysever, Gazeteci - Yazar
Ercan Aydın, Müzisyen
Erdal Çakıcıoğlu, Yazar
Erdal Güney, Müzisyen
Erdal Gürsoy, Fotoğraf Sanatçısı
Erdal Sarıkaya, Gezi gazisi
Erdal Yıldırım, Araştırmacı Yazar ve PSAKD Eski Kültür Sanat Sekreteri
Erel Eryürek, Yazar, müzik eleştirmeni
Eren Aşnaz, Gazeteci
Eren Selanik, Avukat
Erendiz Atasü, Yazar
Ergün Tekin, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu üyesi
Erhan Altınkaynak, Avukat
Erhan Delioğlu, Sendika Uzmanı
Erhan Güleryüz, Müzisyen - Ayna Müzik grubu solisti
Erhan Nalçacı, Prof. Dr. , Bilim ve Aydınlanma Akademisi YK Skr.
Erman Çete, Gazeteci
Ersel Gürbüz, Avukat
Esra Kurtoğlu, Avukat
Eylem Nazlıer, Evrensel Gazetesi Muhabiri
Ezgi Helin Akpınar, Avukat
F.Engin Erdoğan, Ressam
Fadime Çalış, Avukat
Fadime Uslu, Yazar
Fahri Aral
Faruk Duman, Yazar
Faruk Şimşekoğlu, Avukat
Fatih Aydemir, Sendika Uzmanı
Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim Belediye Başkanı
Fatih Mutlu, yazar-yayıncı
Fatih Yaşlı, Gazeteci - Yazar
Fatma Yiğen, Avukat
Ferhan Pekergin , Öğretim Üyesi
Feti Bölükgiray, PSAKD Kadıköy Eski Şube Başkanı
Fevzi Gümüş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Fedarasyonu Önceki Dönem Genel Başkanı
Feyzullah Arslan, İstanbul Gürpınar Cemevi Eski Başkanı
Fırat Arapoğlu, Sanat Tarihçisi/ Eleştirmen
Fırat Can Güngör, Avukat
Fide Lale Durak, İş Güvenliği Uzmanı
Filiz Gürbüz, Doktor
Fuat Kumaş, Sendika uzmanı
Fulya Turhan, Yazar
Gamze Erbil, Gazeteci
Gizem Metindağ, Avukat
Gökçe Cihan Üstündağ, Öğretim Üyesi
Göksu Gökdemir, Avukat
Gülcan Altan, Müzisyen
Güleda Erensoy, Çanakkale Tabip Odası eski başkanı
Gülnaz Akdoğan, PSAKD İçerenköy Cemevi Önceki Dönem Şube Başkanı
Gülser Öztunalı Kayır, Prof.Dr. Emekli
Gülşen Aydın, Mimar
Gülşin Kaymakçı
Güven Kahramaroğlu, Yazar
Hakan Tanıttıran, Yayıncı
Hakan Erol, Gazeteci
Hakan Tabakan, yazar
Hakan Yazgan , Çevirmen
Hakkı Özdal, Gazeteci, yazar
Halime Şenli Bilgin, Avukat
Haluk Çetin, Müzisyen
Haluk Işık, Yazar
Haluk Polat, Müzik Eğitmeni
Hami Baltacı, Birleşik Metal-İş GYK üyesi
Hamide Yiğit, Gazeteci - Yazar
Hamit Demir, Tiyatro Sanatçısı
Hande Gündoğdu, Avukat
Harun Güzeloğlu, Tiyatro Sanatçısı - Yazar
Harun Karanfilci, İletişimci
Hasan Hüseyin Çiçek, Heykeltraş
Hasan Kart, Tüm Yerel Sen Balıkesir şube YK üyesi (örgütlenme sekreteri)
Hasan Sivri, Gazeteci
Hasip Akgül, Yazar
Hatem Göksu, Avukat
Hatice İkinci, Gazeteci
Hayati Bora, Avukat
Hayri Erdoğan, Yayıncı
Hazal Güven, Gazeteci
Hicran Çalı, Tiyatro Sanatçısı
Hikmet Karagüllü, Doktor
Hilmi İpek, Sarkuysan İşyeri Temsilcisi
Hürriyet Yaşar, Yazar
Hüseyin Aygün, Yazar Avukat Eski Milletvekili
Hüseyin Eren, Eğitim İş Trakya Şube Başkanı
Hüseyin Kurtulmaz, Müzisyen
Hüseyin Saraçoğlu, Erzincan Refahiye Şahverdi Köyü Derneği Eski Yöneticisi
Hüsnü Kişi, Emekli Tiyatro Sanatçısı
Iraz Akış, Doç. Dr.
Işıl Akan, Avukat
Işıl Özgentürk, Gazeteci - Yazar
Işıl Toksöz, Piyanist
Işın Toymaz, Gazeteci
İdil Zeynep Özgür Aktaş, Avukat
İdris Özyol, Gazeteci
İlhan Serin, Avukat
İlkin Atayman, Restoratör
İlyas Salman, Oyuncu
İnan Temelkuran, Yönetmen
İnanç Avadit, şair
İnci Beşpınar
İnci Boyacıoğlu, Doç. Dr.
İpek Taşdan, Tiyatro Sanatçısı
İrem Yıldırım, Gazeteci
İrfan Ertel, Ressam
İrfan Yalın, Koleksiyoncu, yazar
İsmail Tutoğlu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu eski Genel Başkanı
İsmail Üstün, Emekli Öğretim Görevlisi
İsmet Arslan, Yayıncı
İzge Günal, Prof. Dr.
Kaan Özdemir , Dansçı
Kadir Sev, Eski Sayıştay Denetçisi
Kamer Yıldız, Tiyatro Sanatçısı
Kamil Veli Ak, Avukat
Kaya Emre Uzmay, Gazeteci
Kaya Güvenç
Kazım Gündoğan, Yapımcı-Araştırmacı
Kemal Alim, Sendika uzmanı
Kemal Aydoğan, Tiyatro Sanatçısı
Kemal Kahraman, Müzisyen
Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri
Kenan Karabağ , Yazar
Keramettin Gençtürk, SHP Kocaeli Eski İl Başkanı
Kıvanç Sezer, Yönetmen
Korkut Boratav, E. Öğretim Üyesi
Lale Büyük Efe, Avukat
Latif Tiftikçi, Tiyatro Sanatçısı
Latife Tekin, Yazar
Levent Çakan, Eğitim İş Merkez Disiplin Kurulu Başkanı
Levent Karaoğlu, Fotoğraf Sanatçısı
Levent Üzümcü, Tiyatro Sanatçısı
Mahir Akgün, Egitim Is Burdur Șube Sekreteri
Mahmut Aslan, Yazar
Mahmut Polat, Dostel İşyeri Sendika Temsilcisi
Medine özkan, iş güvenliği uzmanı
Mehdi Beşpınar
Mehmet Ağca, Çanakkale Büro Emekçileri Sendikası yk üyesi(eğitim ve örgütlenme sekreteri)
Mehmet Ali Akbaş, Şair, yazar
Mehmet Ali Ediboğlu, 24. Dönem Hatay milletvekili
Mehmet Atal, Şair
Mehmet Baran Selanik, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Barış, Şair
Mehmet Düşünceli, Tüm Emekliler Sendikası Bornova Şube Başkanı
Mehmet İnam, İş Güvenliği Uzmanı
Mehmet Karabudak, Müzisyen
Mehmet Kılıç, Sarkuysan işyeri baştemsilcisi
Mehmet Kuzulugil, Sol Genel Koordinatörü
Mehmet Okuroğlu, Tiyatro Sanatçısı
Mehmet özdoğan, prof. Dr
Mehmet Solak, Belgesel Yönetmeni
Mehmet Somel, Doç. Dr.
Melis Gönenç, Gazeteci
Memetcan Demiray, Yazar, basın emekçisi
Merdan Yanardağ, Gazeteci
Mert Moralı, Besteci
Merve Dağlı, Tiyatro Sanatçısı
Mesut Eren, Ressam
Mesut Muyan, Prof. Dr. 
Mesut Odman, Yazar
Metin Avdaç, Sinema Yönetmeni
Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı
Metin Ebetürk, Sosyal-İş Sendikası Eski Genel Başkanı
Metin Kahraman, Müzisyen
Muhammet Uzuner, Tiyatro Sanatçısı
Murat Akbaş, CHP Eski İl Başkan Yardımcısı
Murat Beşer, Müzik Eleştirmeni
Murat Dağdelen, Çanakkale SES YK Üyesi
Murat Güner, Müzisyen
Murat Küçükarslan, Müzisyen
Murat Ömür Tuncer, Besteci-Müzisyen
Murat Özyüksel, Yazar, Müzisyen
Murat Salamcı, Voestalpine işyeri baştemsilcisi
Murat Turan, Ressam
Musa Ağacık, Gazeteci
Musa Çam , Eski İzmir Milletvekili
Musa Gökhan Küçükaşık, Avukat
Musa Özuğurlu, Gazeteci
Mustafa Bağarkası, Emekli Yargıç, Avukat
Mustafa Demir, Eğitimci, Eğit-Der Başkanı
Mustafa Helvacı, Çanakkale Tarım Orman İş Çanakkale temsilciliği başkanı
Mustafa Hoş, Gazeteci - Yazar
Mustafa Kaplan, Belgesel Yapımcısı
Mustafa Karadağ, Hukukçu - Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci - Yazar
Mustafa Torun, Dr.
Mustafa Türkel, Tek-Gıda İş Sendikası Genel Başkan
Mustafa Türkeş, Öğretim Üyesi
Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni
Müjde Tozbey Erden, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Mürgan Şenol, Sanatçı - Kimya Mühendisi
Müslüm Kumaş, İnşaat İşçisi
Naciye Füsun Çağlar, Emekli Yargıç/Avukat
Namık Kuyumcu, Şair, yazar
Nazım Serhat Fırat, Fotoğraf Sanatçısı
Nâzım Sinan Odabaşı, Avukat
Necmi Kaymakçı
Nejat Özgür, Müzisyen
Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen
Neslihan Koçaslan, Gazeteci
Neslişah Bozkurt, Gazeteci
Nesrin Demirel, Ressam
Neval Ceren Karaman, Tiyatro Sanatçısı
Neval Oğan Balkız, Hukukçu - Akademisyen
Nevin Eraçar, Öğretim Üyesi
Nevzat Evrim Önal, Yazar
Nevzat Öztürk
Nevzat Süs , Tiyatro Sanatçısı
Nezahat Gündoğan, Yönetmen
Nihal Martlı, Ressam
Nihal Yıldırım Selvi, Avukat
Nihat Akyol, Sendika Uzmanı
Nihat Behram, Şair
Nil Çokyaşa, Yaratıcı Yazarlık Eğitmeni
Nilda Baltalı, Avukat
Nur Sûrer, Sinema Sanatçısı
Nurettin Aslan, DİSK Emekli-Sen eski Genel Örgütlenme Sekreteri
Nurgül Kaya, Ressam
Nurhan Demirhan, Dr. Avukat
Nuri Özer, Avukat
Oğur Aydın, Eğitim - Sen Gebze Şube Başkanı
Oğuz Oyan, E. Öğretim Üyesi
Oğuz Tanındı, Arkeolog
Okan Alay, Avukat
Olgu Ülkenciler, Ressam
Onur Deniz Şen, Avukat
Onur Yalçınkaya, Tiyatro Sanatçı
Orhan Aydın, Tiyatro Oyuncusu
Orhan Gökdemir, Gazeteci - Yazar
Osman Çutsay, Gazeteci - Yazar
Osman Elbek, Tıp Doktoru, Yazar
Osman Yeşil, Yayıncı
Ozan Adıgüzel, Avukat
Ozan Çoban, Müzisyen
Ozan Kaplanoğlu, Gazeteci
Ozan Özgür, Şair - Yazar
Ozan Yılmaz, Sendika Uzmanı
Ömer Ağan, Yazar
Ömer Kara, Sarkuysan İşyeri Temsilcisi
Ömer Koçağ, Ressam
Ömer Ülkenciler, Grafik Sanatçısı
Ömür Yaşayan, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul şubesi YK üyesi
Önder Yılmaz, Eğitim İş eski myk üyesi, eğitim genel sekreteri
Özge Demir, Avukat
Özge Metin, Müzisyen
Özgü Türk, Avukat
Özgür Aydın, Prof. Dr. - ÜKD Başkanı
Özgür Başkaya, Tiyatro Sanatçısı
Özgür Çıkın, Avukat
Özgür Eryılmaz, Avukat
Özgür Murat Büyük, Avukat
Özgür Özaltun, Turist Rehberi
Özgür Özlem Öngel, Avukat
Özgür Şen, Yazar
Özgür Şenergin, Fotoğrafçı
Özhan Emiroğlu, Reklamcı
Özkan Atar, Birleşik Metal-İş Genel Sekreter
Özlem Öngörü Karanlık, Avukat
Özlem Özdemir, Yayıncı - Yazar
Özlem Şen Abay, Avukat
Özlem Yalım, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Öztekin Erdönmez, Avukat
Pelin Buzluk, Yazar
Pelin Pınar Kaya, Avukat
Perihan Sarı, Emekli Bürokrat
Polat Balkan, Antalya Barosu Başkanı
Praksis Müzik Grubu, Müzisyenler
Rabia DENİZ, ÇGD Bursa Şubesi Başkanı
Ramazan Kestane, Gazeteci/Yazar
Raşit Ertenli, Ressam
Recep Demir, Avukat
Remzi Çakmaklı, MMO Danışma Kurulu Sekreteri
Remzi İnanç, Yayıncı - Yazar
Reyhan Yıldırım, Yazar
Rıfat Okçabol, Öğretim Üyesi
Rıza Savaş, Ressam
Ruhan Alpaydın, Öğretim Görevlisi
Ruhat Kılıç Hosseini, Dansçı
Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği
Rüstem Yağcı, Mühendis
Saadet Ülker, Emekli öğretim Üyesi
Sabahat Akkiraz, Müzisyen - Eski CHP Milletvekili
Sadegül Çavuş, PSAKD Sultanbeyli Cemevi Eski Şube Başkanı
Sadık Arı, Ressam
Sait Çetinoğlu, Yazar, insan hakları aktivisti
Sait Munzur, Çizer
Salih Ersoy, Çanakkale Büro Emekçileri Sendikası YK üyesi
Sami Aydoğan, Emekli Okutman
Sami Evren, KESK Eski Genel Başkanı
Savaş Karabulut, KHK'lı Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimci Dr.
Saynur Çetiner, Emekli Basın mensubu
Seda Ballıkaya, Avukat
Seda Güney Atıcı, Avukat
Seda Kızıltaş, Avukat
Seda Mit, Ressam
Sedat Turhan, Yayıncı 
Selçuk Çiftçi, Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı
Selçuk Özel, Ressam
Selen Kartay, Tiyatro Sanatçısı
Selim Bektaş, Editör
Selin Asker, Gazeteci
Selver Çavuş, Tiyatro sanatçısı
Semiha Günal, Dr. - Emekli Akademisyen
Senan Kara, Tiyatro Sanatçısı
Senem Doruk, NHKM İzmir Yöneticisi
Senih Gürses, Öğretim Üyesi
Serap Emir, Avukat
Serdar Nâzım Yüce, Gazeteci
Serdar Şahinkaya, İktisat tarihçisi
Serdar Şencan, Ressam
Serhat Yılmaz, Gazeteci
Serkan Kaçmaz, Yönetmen
Serpil Güvenç, Yazar
Sevilay Cenik, Avukat
Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. E. Öğretim Üyesi
Sibel K. Türker, Yazar
Sinan Gürsoy, Müzisyen
Sinan Karakaya, Konya Ereğli Eğitim Sen Şube Başkanı
Sinan Kılıç, Fotoğraf Sanatçısı
Sinan Sönmez, Prof. Dr.
Soner Birdal, Sarkuysan İşyeri Temsilcisi
Soner Solmaz, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu NRW Bölge Başkanı
Su Apaydın Öge, İktisatçı
Suad Sakallı Gümüş, Akademisyen
Suphi Varım, Yazar
Sülbiye Yıldırım, Yazar
Şenay Eroğlu Aksoy, Yazar
Şenol Güler, Sarkuysan Gebze Emaye İşyeri Baştemsilcisi
Şivan Kırmızıçiçek, Petrol İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı
Şule Aydın, Gazeteci 
Şükrü Veysel Alankaya, Tiyatro Sanatçısı
Tahir Öngür, Yer Bilimci
Tamer Akgökçe, Emekli Yargıç/Avukat
Tayfun Atay, Sosyal Antropolog, Yazar
Tevfik Güneş, Sendika Uzmanı
Tolga Binbay, Doç. Dr. - Bilim ve Aydınlanma Akademisi YK üyesi
Tolga Kaan, Gazeteci
Tugay Can, Gazeteci
Tuğçe Madayanti, Sinema eleştirmeni 
Tuğrul Çutsay, Ressam
Tuğrul Keskin, Şair, Yazar
Tuluğ Ünlütürk, Tiyatro Sanatçısı
Turabi Yılmaz, Halk Ozanı
Turan Dolu, Bilgisayar Müh. -Ataşehir Kent Konseyi Başkanı
Turgay Aldı, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Turgay Fişekçi, Şair, yazar
Ufuk Saka, Basın Konseyi Üyesi
Uğur Cilasun, Dr., NÜSED Genel Başkanı
Uğur Güç, Gazeteci, ÇGD İstanbul Temsilcisi
Uğur Pişmanlık, Yazar
Uğur Yurtkul, Sendika Uzmanı
Ulaş Can, Gazeteci
Ulaş Üstündağ, Gazeteci
Ulvi Oğuz
Umut Atlıhan, TMMOB Maden Mühendisleri Odasi İstanbul Şubesi Yonetim Kurulu Sekreteri
Ümit Kara, Avukat
Ünal Ersözlü, Şair, yazar
Vahap Erdoğdu, Yazar
Vecihi Ofluoğlu, Akademisyen / Tiyatro Sanatçısı
Vedat AB, Menderes Alevi Kültür Derneği Başkanı
Vedat Kuşku, Tiyatro Sanatçısı
Vedat Özdemiroğlu, Mizah yazarı
Vildan Yıldız-Kraemer, Ressam
Volkan Algan, Gazeteci
Volkan Atılgan Emek, Belgesel Fotoğrafçı
Volkan Terzioğlu, Müzisyen
Yalçın Bürkev, Yayıncı - Yazar
Yalçın Cerit, Komünist Parti Kurucusu
Yapıcılar Orkestra, Müzik Grubu
Yaşar Gündem, Samsun Sanat Tiyatrosu Yönetmen
Yaşar Seçer, Tiyatro Sanatçısı
Yavuz Karamahmutoğlu, Gazeteci
Yavuz Pak, Tiyatro Eleştirmeni
Yılmaz Tuluk, Samsun - BES Şube yöneticisi
Yiğit Özatalay, Müzisyen
Yoldaş Özdemir, Yazar
Yusuf Aslan, Fotoğrafçı
Yusuf Ziya Bahadınlı, Eski TİP Milletvekili
Yücel Çiftçi
Yücel Nevcanoğlu, Ege Bitlisliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Zehra Güner Karaoğlu, İş Güvenliği Uzmanı
Zeki Çelik, Eğitim İş Karabük il temsilcilisi
Zeynep Atayman, Editör
Zeynep Gül, Gazeteci
Zeynep Uzunbay, Yazar
Zuhal Okuyan, Prof. Dr.