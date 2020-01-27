Geçici göreve geldi, kızı ve gelini yüksek kazandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş'ın geçici göreve geldiği Ordu Üniversitesi’nde, kızı ve gelini yüksek lisans kazandı.

Ordu Üniversitesi’nde “araştırma görevlisi” olarak işe başlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın kızı ve gelinin de aynı üniversitede yüksek lisansa alındıkları ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, üniversitenin açtığı sınavı Metin Erbaş'ın gelini Fatma Şeydanur Erbaş 17'nci sırada, kızı Şeyma Erbaş da 18'inci sırada peş peşe kazandı. Gelin-görümce, Felsefe ve Din Bölümü'nde yüksek lisans yapacak. Sözcü'nün ulaştığı Metin Erbaş, “Ne benim, ne de kızım ve gelinimin durumunda herhangi bir usulsüzlük ya da kayırma var. Her şey yasal çerçevede oldu. Ben ise buraya geçici görevle geldim” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kardeşi Metin Erbaş'ın adı, liyakati olmamasına rağmen Ordu Üniversitesi'nde araştırmacı kadrosuna atandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Rektör Ali Akdoğan ise bu iddiaya, “Metin Erbaş tamamen yasal çerçevede memur konumunda atanmıştır” açıklamasıyla karşılık vermişti.