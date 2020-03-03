Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri boykota çağırdı

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, yemekhane, kantin ve kırtasiye zamlarına karşı birlikte mücadele etmeye ve boykota çağrı yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler yaklaşık 2 ay önce, yemekhane, kantin ve kırtasiyeye getirilen zamlar nedeniyle rektörlüğe yürüyüp dilekçe eylemi ile tepkilerini göstermişlerdi.

Ancak rektörlük, 2. dönem itibariyle okul kantin işletmesi tarafından suya ve çaya yapılan yüzde 25 zammı onayladı.

Buna karşılık GTÜ'lü öğrenciler evlerinden getirdikleri çayları kantinde dağıtarak tepkilerini dile getirdiler. Temel kamusal haklarını talep ettiklerini belirten öğrenciler, zamların geri çekilmesi için beraber hareket etmeye ve örgütlenmeye çağırıyorlar.