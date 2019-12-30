Gebze Belediyesi'nde müdür Atatürk'e hakaretten açığa alındı

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut, sosyal medyada yaptığı Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları nedeniyle açığa alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut'un sosyal medyada Atatürk hakkında hakaretamiz paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açığa alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Belediyenin internet sitesinde yer alan duyuruda şöyle denildi:

"Kamuoyuna;

Gebze Belediye Başkanlık Makamından bildirilmiştir. Geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde bahsi geçen, kurumumuz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut’un sosyal medya hesabından, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında, 5816 Sayılı kanuna aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaretamiz bu paylaşımların kurumumuz tarafından da kabul edilmesi imkansızdır. Bu kabul edilemez olay nedeniyle harekete geçen Gebze Belediyesi Başkanlık Makamı talimatıyla; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mevlüt Akbulut, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi E/k bendi gereğince, açığa alınarak hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."