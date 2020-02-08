Gaziantep Üniversitesi’de aile üniversitesiymiş

Gaziantep Üniversitesi'nde pek çok yöneticinin eşlerini öğretim görevlisi olarak görevlendirdiği ortaya çıktı. Görevlendirme yapan isimler arasında dekan yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu müdürü bulunuyor.

Sözcü’de Uğur Enç imzasıyla çıkan habere göre Gaziantep Üniversitesi’nde yöneticilerinin eşlerinin öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görevlendirmiş durumda. Rektörlüğünü Prof. Dr. Ali Gür’ün yürüttüğü üniversitede yapılan görevlendirmeler arasında dekan yardımcılarının Meslek Yüksek Okulu (MYO) müdürünün eşlerinin bulunuyor. Yöneticiler ve öğretim görevlisi eşleri şöyle: Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Melike Özyurt – eşi öğretim görevlisi Serdar Özyurt Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Hakan Çandar – eşi öğretim görevlisi Dürdane Çandar Enstitü Müdürü Ali Çekiç – eşi öğretim görevlisi Neşe Tosun Çekiç Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Bardakçı – eşi öğretim görevlisi Gül Senem Bardakçı Teknik Bilimler MYO Müdürü Osman Erkmen – eşi öğretim görevlisi Ayşe Erkmen Akademisyen Uğur Abakay – eşi öğretim görevlisi Zeliha Abakay Genel sekreter yardımcısı Burhan Akyılmaz – eşi öğretim görevlisi Öznur Akyılmaz ERKMEN: ALAKAM YOK MYO Müdürü Osman Erkmen, eşi Ayşe Erkmen’in 14 yıl önce öğretim görevlisi olduğunu belirterek diğer isimlerle bir alakalarının olmadığını belirtti.