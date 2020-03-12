İstanbul Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın yıldönümünde Gazi Semt Evi açıklama yayımlayarak, 'Gazi Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız!' dedi.

Sivas katliamından iki yıl sonra, 12 Mart 1995 yılında Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 25 yıl geçti.

25 yıl boyunca katliamın tek bir sorumlusu dahi hesap vermezken, göstermelik olarak iki polise verilen 4 yıllık ceza dışında kimse ceza bile almadı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın yıldönümünde Gazi Semt Evi açıklama yayımlayarak, ''Gazi Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız!'' dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Gazi Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız!

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 25 yıl geçti. 25 yıl boyunca katliamın tek bir sorumlusu dahi hesap vermezken, sorumlular iktidarlarca sürekli korundu ve desteklendi, göstermelik olarak sadece iki polise verilen 4 yıl 32 aylık ceza dışında, kimse ceza bile almadı.

Bugün gericilik ve emperyalizmle kol kola girerek, halkımızı kanlı pazarlıkların pençesine atanlarla, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi’nde bu ülkenin emekçilerini katledenlerin aynı safta olduğunu biliyoruz. Dün karanlık yobazların kanlı katliamlarıyla emekçiler öldürülürken, bugün de Gazi Mahallesi’nde tarikat ve cemaatler eliyle, polis ablukasıyla emekçi halkımız bir kez daha baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

25 yıl önce yaşananlar, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi emekçilerinin hafızasında canlılığını korumaktadır. Bu ülkenin emekçilerine ve yoksul insanlarına karşı işlenen katliamları unutmadık, unutturmayacağız.

Yaşanan katliamların, işlenen bütün insanlık suçlarının hesabını emekçiler soracak!

Gazi Semt Evi



