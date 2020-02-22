Fethiye'de orman kıyımı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapımı devam eden teleferik projesinin çıkış istasyonu için 69 bin metrekare orman alan tahrip edilecek. Bakanlık, inşaata yeşil ışık yaktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapımı devam eden Babadağ Teleferik Projesi’nin çıkış istasyonu için 69 bin metrekare orman alanı, bölgenin işletmecisi Fethiye Güç Birliği Şirketi’ne tahsis edildi.

Şirket, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii’ndeki seyir terası yanına yapılması planlanan Babadağ Teleferik Projesi’nin çıkış istasyonu için, 69 bin metrekare orman alanının istasyonun kurulması için gerekli olduğunu belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. Başvuruyu inceleyen bakanlık, arazinin 20 yıllık kullanım hakkını şirkete vererek çıkış istasyonu inşasına yeşil ışık yaktı.

Cumhuriyet'ten Miray Özbilek'in haberine göre, 21 yıldır Fethiye Babadağ'da uçuş yapan Yamaç Paraşütü Eğitmeni ve Tandem Pilotu Sinan Tarakcı, teleferiğin geçeceği yol boyunca çok fazla alan traşlandığını ve aynı zamanda giriş ücretlerine yapılan zamlar yüzünden de Babadağ'ı protesto ederek uçuşlarını oradan yapmadığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Tarakcı, "Bu ilk vukuat değil. Bölgeyi ilk başta Tarım ve Orman Bakanlığı işletiyordu. Daha sonra özel bir firmaya verdiler. 2006-2007 yılları arasında firma giriş ücretlerine zam yapıldı. 8 liralık olan giriş ücreti yaklaşık 24 liraya çıktı. Biz durumu protesto ettik. Babadağ'ı kullanmadık. Bakanlıkla konuştuk. Sonra fiyatlarda indirime gidildi. Daha sonra ise Babadağ'ı kiralayan firma, alternatif uçuş pisti olan Babadağ'ın eteğinde bulunan ve ücretsiz olarak gittiğimiz Kirme'deki 900 metrelik pisti tıraşladı. Sırf ücretsiz uçtuğumuz için, bizi ücret vererek uçmaya zorlamak için yapıldı bu. Sonra işletmeyi Fethiye Güç Birliği şirketi aldı. O dönemde de fiyatlarda bir artış söz konusu oldu. Teleferik ihalesini alan KırTur şirketi o dönem bölgeyi uygunsuz bir biçimde şekillendirdi. Pistlerin eğimi ile ilgili hatalı işlemler yaptılar, yaptıkları pistte kazalar oldu. Şikayet ettik, bunun üzerine pistin açıları değiştirildi. Bin 700 metreden sonra, zirveye kadar tüm yolar araçların çıkamayacağı kadar dar yapıldı" dedi.

Tarakcı, "Bu fotoğraf yaklaşık bin 400 metreden çekildi. Fotoğrafta görülen o büyük çıplak alanın devamı bizim kışın hava şartları kötü olduğunda kullandığımız pist. Pistin devamındaki yolların durumu ortada. Bu görünen manzara, tahrip olan yolların sadece 4'te 1'idir. O yolları elektrik hattı için kazdılar. Kabloyu toprak altından geçirebilirlerdi fakat onu yapmak daha büyük maliyet diye, ormanı tahrip etmeyi seçtiler. Projeye karşı değiliz ama, en az tahribatla yapmak varken, neden bu seçenek tercih ediliyor?" ifadelerini kullandı.

Fethiye'nin yamaç paraşütü turizminin en önemli damarlarından olduğunu söyleyen Tarakcı, "Örneğin 2019'da 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında paraşütle 120 bine yakın yolcu uçtu. Teleferik projesine başta sevinmiştik. Fakat teleferiğin geçeceği yol boyunca çok fazla alan tıraşlandı. Hiç kimse insanların dağa nasıl çıkacağına karar veremez. Dağa çıkmak için teleferik kullanmak mecburiyet haline getirilemez" şeklinde konuştu.

Babadağ Teleferik Projesi ihalesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) bünyesindeki Fethiye Güç Birliği (FGB) şirketi tarafından 3 Nisan 2017 tarihinde yapılmış; ihaleyi, yıllık kazancından yüzde 12.5'ini şirkete vermeyi taahhüt eden Kırtur Limited Şirketi kazanmıştı. 2017 Ağustos ayında temeli atılan 30 milyon dolarlık projenin, 2020 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.