Fethiye'de 35 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine tepki

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, planlı ağaç kesimine yurttaşlar tepki gösterdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde planlı ağaç kesim sahasındaki 35 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi, mahallelinin tepkisini çekti. Ağaçların kesildiği bölgede toplanan mahalleliler ve çevreciler alkışlı protesto yaptı.

Koru Mahallesi'nde ağaç kesimi yapılan bölgeye, "Ben yaşamak istiyorum", "Beni kurtarın", "Ben sincaba yuvayım", "Beni yok edecekler" yazılı dövizler asıldı.

Grup adına açıklama yapan Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, mahallelerine ve ormana sahip çıkmak için toplandıklarını belirterek, mahalle sakinleri, çevre mahallelerin muhtarları ve bazı azalarla, kesim yapılmasını istemediklerini dile getirdi.