Evinde Nihat Behram'ın Kaypakkaya biyografisi bulunan öğrenciye 9 yıl ceza

23 yaşındaki üniversite öğrencisi, evinde Nihat Behram'ın 'Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit' adlı kitabı ve yıldızlı bere bulunması gerekçe gösterilerek 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Furkan Sevim'in evinde, Nihat Behram'ın kaleme aldığı İbrahim Kaypakkaya biyografisi 'Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit' adlı kitabın ve bir adet üzerinde yıldız olan siyah şapkanın bulunması “DHKP-C örgüt üyeliği ve zincirleme örgüt propagandası yapmak” kapsamında suç sayıldı.

Bianet'ten İlknur Karadeniz'in haberine göre; Sevim, 3 Aralık’ta görülen karar duruşmasında silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, zincirleme örgüt propagandası yapma suçlamasıyla da 2 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Dosya istinaf mahkemesinde.

ÜNİVERSİTE DE DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Sevim, 2018 yılında Eskişehir’de sosyal medya hesabının BİMER/CİMER’e şikayet edilmesi üzerine evi basılarak gözaltına alınmıştı. Ev aramasında el konulan "Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit" kitabı, siyah bir şapka, hapishane komisyonundan "görüldü" damgasıyla geçen, tutuklu öğrencilerden gelen mektup ve Mahir Çayan’ın SBF konuşmasının çıktısı suç unsuru sayılmıştı.

Bianet’e konuşan üniversite öğrencisi, kararla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizde her gün adaletsizliklerin üzerine bir yenisi daha ekleniyor. Bugün benim yaşadığım da bunlardan yalnızca bir tanesi. Ev baskınında suç unsuru sayılabilecek somut bir şey bulunamayınca ev eşyalarımdan, kitaplarımdan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışma içerisinde olmamdan suç yaratıldı. Soruşturmada gizlilik kararı bulunduğu dönemde, Anadolu Üniversitesi de bu soruşturmayı gerekçe göstererek okulda ayrı bir disiplin soruşturması başlattı.”

ÖĞRENİM KREDİSİ KESİLDİ

Furkan Sevim bu süreçte öğrenim kredisinin de kesildiğini anlattı: “Eğitim hayatım devam ederken kredinin ödemesi sözleşmeye aykırı olarak başlatıldı. Hatta ödeyemediğim için faizi geldi.”