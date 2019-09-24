Eskişehir’de metal işçileri ödenmeyen maaşları için meydanlara iniyor

Eskişehir’de Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine iş yerlerinde çalışan metal işçileri, ödenmeyen maaşları için meydanlara iniyor.

Eskişehir’de Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine iş yerlerinde çalışan yaklaşık 500 işçi 4 aydır maaşlarını alamıyor.

Zeytinoğlu grubuna bağlı Entil, Hapalki ve Tarkon iş yerlerine, 2009 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. Fabrikalarda bir süre TMSF yönetiminde üretim devam etti. TMSF ise yönettiği dönemde şirkette işleri yoluna koymak bir yana, şirketi daha da yönetilemez bir borç krizinin içine soktu.

TMSF geçtiğimiz yıl Haziran ayında, şirketleri Zeytinoğlu grubuna iade etti. Şirketleri geri alan Zeytinoğlu grubu, işletmelerin içinde sokulduğu borç yükünün sürdürülemez düzeyde olduğunu iddia ediyor. Şirketler, başta TMSF ve Halkbank olmak üzere çeşitli kurumlara büyük bir borç yükü altına sokulmuş durumda.

SUÇLU: ZEYTİNOĞLU VE TMSF

1965 yılından beri üretimini sürdüren şirketler, kötü yönetim sonucunda bir borç krizine girdi. Kriz zamanlarında tüm patronların yaptığı gibi Zeytinoğlu grubu da faturayı işçilere kesti. Maaşlar ödenmedi, işçiler mağdur edildi. Şirketleri Zeytinoğlu’ndan alan TMSF ise öncelikle işçilerin iş güvencesini, maaşların ödenmesini garanti altına alacak bir yönetimden ziyade, krizi daha da derinleştirecek yönetsel hatalar içerisine girdi. TMSF yönetiminde de, tıpkı Zeytinoğlu grubunun yönetiminde olduğu gibi şirket borç yükünün altına sokuldu.

Üç işyerinde de siparişler ve müşteriler olmasına rağmen borç yükü nedeniyle ham madde ve enerji satın alınıp üretime geçilemiyor. Üretim olmayınca işçilerin ücretleri ödenemiyor.

İŞÇİLER MEYDANLARA İNİYOR: SORUMLULAR HESAP VERSİN

Eylül ayından beri üretimin de yapılamadığı iş yerlerinde örgütlü sendika Birleşik Metal İş Sendikası, işçilerin sesini duyurabilmek için bir eylem planı açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Sendikamız, bakanlara, milletvekillerine, siyasi partilerin il başkanlarına ve çeşitli kurumlara gönderdiği bir mektupla, burada yaşanan sıkıntıları dile getirmiştir. Yaşanan mağduriyeti protesto etmek ve kamuoyuna duyurmak için, 25 Eylül’de başlayacak bir eylem programı da hayata geçirilecektir” denildi.

Eylem planı şöyle:

25 Eylül 2019, Saat: 17.00 – Eskişehir Valiliği önünde geniş katılımlı basın açıklaması

3 Ekim 2019, Saat:11.00 – İstanbul TMSF önünde basın açıklaması

4 Ekim 2019, Eskişehir AKP İl Başkanlığı önünde basın açıklaması ve oturma eylemi

22 Ekim 2019, Ankara Yürüyüşü, Çalışma Bakanlığı ve Halkbank önünde protesto eylemleri

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