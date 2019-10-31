Eski eşini 'Benden boşandın, barışacaksın' diyerek bıçaklamıştı, 18 yıl ceza aldı

Boşandığı eşi Hamdi Sevim'in 'Benden boşandın, barışacaksın' diyerek defalarca bıçakladığı, beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata dönen Mercan Okumuş'un davası bugün görüldü.

Boşandığı eşi 9 Ağustos 2018'de sokak ortasında elinde bir buketle yaklaştı. Ama içinde çiçek yerine bıçak vardı. "Benden boşandın, barışacaksın" diyerek defalarca bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan 36 yaşındaki Mercan Okumuş beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrardan yaşama döndü.

Üç çocuk annesi Okumuş, ailesinin ve kendisinin bu olaydan sonra bile sürekli tehdit edildiğini ve korktuğunu açıkladı.

Hastanedeyken eve "geçmiş olsun" çiçeği gönderen eski eş Hamdi Sevim yakalanıp tutuklandı.

Duruşma bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hamdi Sevim'e kasten öldürmeye teşebbüsten 18 yıl hapis cezası verildi, tehdit suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanmadı.