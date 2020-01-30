Eski eşe 'cinsel saldırı'dan hapis cezası

Şeyhmus Tatlıcı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'yı hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı duruşmada 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Melisa Tatlıcı gelirken sanık Şeyhmus Tatlıcı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan şikayetçi Melisa Tatlıcı, "Sanık hakkındaki tüm şikayetlerim devam etmektedir. Ben cinsel saldırı ve darpa maruz kaldım. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Bunları anlatmak benim için zordur. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın tehdit, hakaret ve kasten yarama suçlarından beraatına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın, boşanmak üzere olduğu eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Şeyhmus Tatlıcı'ya iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 10 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurtdışı yasağı konulmasına karar verdi.