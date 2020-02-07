Eski Diyarbakır Memur-Sen başkanı gözaltına alındı

Eski Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş gözaltına alındı.

Memur-Sen'in eski Diyarbakır İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Yunus Memiş gözaltına alındı.

Memiş, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğretmenevine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Öğretmenevi müdürü olan Yunus Memiş'in yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Memiş hakkında, daha önce "FETÖ"cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan 1 kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

TECAVÜZ İDDİASI

Twitter'da "Betül Gülçiçek" ismiyle açılan bir hesap, Yunus Memiş'in kendisini tecavüz etmekle suçladığına ve tehdit ettiğine ilişkin Whatsapp yazışmalarını paylaşmıştı.

Söz konusu mesajlarda, "Seni benim elimden kim alacak, eğer o yanlışı yaparsan vallahi billahi seni öldürürüm. Sesimi kaydetmişsin telefona bak buradan bir daha söylüyorum eğer o konuşmalar bir yere sızarsa savcıya giderse yaşatmam seni. Ben elimi bile sürmem ama yapacak çok adam var etrafımda. Savcılıkta çok dostlarım var sana inanacaklarını mı sanıyorsun. Her zaman ki yere gel yarın gelmezsen biliyorsun olacakları” ifadeleri yer almıştı.

Memiş hakkındaki tecavüz iddiasının ardından Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmuştu. Memur-Sen'in resmi internet sitesinde il temsilcilerinin isimlerine yer verilirken, Diyarbakır Temsilcisinin isminin yer almadığı görüldü.